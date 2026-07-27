Obětí berlínského útočníka Abdula B. byla návštěvnice z Polska
Žena, která zahynula při sobotním teroristickém útoku v Berlíně, pocházela z Polska. Podle agentury DPA to dnes uvedl berlínský primátor Kai Wegner. Dříve spolkové státní zastupitelství informovalo, že policie propustila na svobodu muže, kterého v souvislosti s atentátem zadržela. Podle časopisu Der Spiegel se policisté zpočátku domnívali, že zadržený Íránec byl v autě spolu s Abdulem B., který vjel do lidí v parku Tiergarten. Toto podezření se ale nepotvrdilo.
V sobotu krátce před 22:00 najel 21letý německý občan s libanonskými kořeny Abdul B. dodávkou do lidí v centrálním berlínském parku Tiergarten, následně napadal lidi zřejmě mačetou. V té době se v centru německé metropole stále konala akce na podporu práv komunity LGBT+, která nese název Christopher Street Day (CSD). Odpoledního pochodu hrdosti se zúčastnily stovky tisíc lidí.
Útok si vyžádal jednu oběť na životě a 29 zraněných. Berlínský primátor Wegner dnes na Červené radnici otevíral výstavu o varšavském povstání z roku 1944. Při té příležitosti řekl, že obětí sobotního teroristického útoku je polská občanka, která v metropoli byla spolu s dcerou. Žádný ze zraněných už není v ohrožení života.
V neděli zprvu nebylo jasné, zda byl Abdul B. jediným pachatelem, nebo zda měl komplice. Německá média informovala, že policie zadržela íránského občana, kterého považuje za atentátníkova spolujezdce. Toto podezření se ale nepotvrdilo.
Abdula B. policie v neděli večer vypátrala v zahrádkářské kolonii ve Špandavě (Spandau) na severozápadním okraji Berlína. Při zásahu ho zastřelila, vyrazil totiž proti ní s bodnou zbraní. Časopis Der Spiegel dnes napsal, že podle jeho informací otec Abdula B. žije nedaleko zahrádkářské kolonie.
Dohled nad vyšetřováním teroristického útoku v neděli večer převzalo generální státní zastupitelství, které se v Německu zabývá nejzávažnějšími trestnými činy. Po smrti hlavního podezřelého se nyní vyšetřování soustředí především na to, zda měl případně komplice či zda někdo věděl o tom, co plánuje udělat.
čtk, tb