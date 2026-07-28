Podle Babiš bude příští schodek bude významně pod úrovní 400 miliard. Opozice deficit kritizuje
Schodek státního rozpočtu bude v příštím roce významně pod 400 miliardami korun, řekl před jednáním s ministryní financí Alenou Schillerovou premiér Andrej Babiš (oba ANO). Podle Schillerové bude přesnější odhad deficitu možné udělat až po zpracování srpnové makroekonomické prognózy. Opozice plánovaný schodek kritizuje, podle ní bude pokračovat růst deficitů na úkor budoucnosti. Dvacítka českých ekonomů v otevřeném dopisu poslancům varuje před rozvolňováním rozpočtových pravidel. Letos stát plánuje schodek 310 miliard korun.
Přes 400 miliard korun se schodek státního rozpočtu dostal pouze za pandemie covidu-19 v roce 2021, kdy dosáhl 419,7 miliardy korun. Letošek je třetím rokem, kdy by mohl být deficit mezi 300 a 400 miliardami korun. V době před pandemií covidu-19 hospodařilo Česko s výrazně menšími deficity, před rokem 2020 překročil schodek stomiliardovou hranici pětkrát.
"Máme zájem, aby byl co nejnižší deficit, ale na druhé straně potřebujeme investovat," uvedl Babiš. Ministry chce tlačit k provozním úsporám. Investice očekává do zdravotnických zařízení, výstavby dálnic i obchvatů měst. Potvrdil, že by výdaje na obranu měly činit dvě procenta hrubého domácího produktu. Náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč řekl, že armáda při plánování svého rozpočtu počítá s výdaji nad dvě procenta HDP.
Babiš připomněl, že vláda nahlásila Evropské komisi, že v příštím roce strukturální schodek veřejných financí nepřekročí 2,9 procenta HDP po letošních 2,4 procenta HDP. Komise již horní limit pro strukturální deficit předběžně schválila, uvedla Schillerová.
S jednotlivými resorty začne Schillerová vyjednávat, až ministerstvo na základě ekonomické predikce vypočítá očekávané příjmy rozpočtu. Předpokládá, že jednotliví ministři přijdou s vyššími požadavky, než bude možné uspokojit. Schillerová je očekává v řádech desítek až stovek milionů korun.
Babiš uvedl, že ke splnění maximální hodnoty rozpočtového schodku by měly přispět nové zdroje příjmů, které vláda čeká od zavedení elektronické evidence tržeb (EET) nebo od tvrdšího postupu vůči nelegálnímu zaměstnávání.
Předseda STAN Vít Rakušan si Babišovo vyjádření o výši schodku vysvětluje tak, že růst deficitu bude dál pokračovat na úkor budoucnosti. Podle šéfa lidovců Jana Grolicha si bude muset Babiš svůj výrok vyříkat se Schillerovou, která tvrdí něco jiného. Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel uvedl, že za Babišovy vlády budou vznikat dluhy v době, kdy to vůbec není potřeba. Pirátská poslankyně Vendula Svobodová ČTK řekla, že schodek by měl odpovídat pravidlům rozpočtové odpovědnosti.
Podle předsedy ODS Martina Kupky rozpoutali Babiš a Schillerová rozpočtový armagedon. "Nestačí jim astronomické schodky - teď se ještě snaží změnit pravidla zákonem, proti kterému protestujeme, odmítá ho většina ekonomů a který jim vetoval i prezident," připomněl změnu pravidel rozpočtové odpovědnosti.
Dvacet českých ekonomů dnes dopisem apelovalo na poslance, aby se zabývali věcnými důvody, kvůli kterým prezident Petr Pavel návrh zákona o rozpočtové odpovědnosti vetoval. Rozpočtová pravidla jsou podle nich standardním a důležitým prvkem legislativy vyspělých zemí. "Neohrožují ekonomický rozvoj, nezpochybňují důležitost obranyschopnosti, vzdělávání, veřejného zdravotnictví ani sociálního zabezpečení," uvedli. Dopis podepsali mimo jiné bývalí guvernéři České národní banky Jiří Rusnok a Zdeněk Tůma, předseda Národní rozpočtové rady (Mojmír Hampl či bývalí členové Národní ekonomické rady vlády.
Schillerová kritiku odmítla. Připomněla, že se kabinet zavázal udržet po celé volební období deficit státního rozpočtu pod třemi procenty hrubého domácího produktu (HDP). Babiš výzvu označil za politické prohlášení. Autoři dopisu podle něj jsou poradci opozice nebo ekonomové spřízněné s opozicí. Odmítl, že by změna pravidel rozpočtové odpovědnosti, kterou chce vláda i přes veto prezidenta opětovně prosadit ve Sněmovně, měla zcela rozvolnit výdajová pravidla státu.