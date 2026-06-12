Okamura říká, že žádný migrační pakt Česko implementovat nebude
Česká republika podle předsedy Sněmovny a vládní SPD Tomia Okamury migrační pakt Evropské unie implementovat nebude, podle něj představuje bezpečnostní riziko. Okamura to dnes řekl novinářům ve Vyškově na slavnostní přísaze nových vojáků. Migrační a azylový pakt přijatý v květnu 2024 začal platit ve všech státech EU dnes.
Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) minulý týden po jednání v Lucemburku uvedl, že ČR nadále odmítá princip solidarity obsažený v paktu. České informační systémy ale budou podle něj připravené na zavedení opatření, která mají zvýšit bezpečnost občanů a kontrolu na hranicích. Česko se při hlasování o paktu před dvěma lety zdrželo, loni pak získalo výjimku z povinného principu solidarity. Vláda ANO, SPD a Motoristů unijní migrační pakt odmítla už loni v prosinci. Zástupci opozice krok kabinetu kritizovali.
Podle Evropské komise má pakt přinést silnou ochranu vnějších hranic, spravedlivá a pevná azylová pravidla a rovnováhu mezi solidaritou a odpovědností. Součástí migračního a azylového paktu je i takzvaný mechanismus solidarity, který určuje, které země EU jsou pod migračním tlakem a jak by jim ostatní státy měly solidárně pomoci. Země si přitom budou moci vybrat mezi přemístěním žadatelů o azyl na své území, poskytnutím finančních příspěvků nebo zajištěním operativní a technické podpory.
Česká republika, která hostí velký počet uprchlíků z Ukrajiny, spadá podle EK spolu s Bulharskem, Estonskem, Chorvatskem, Rakouskem a Polskem do kategorie zemí, které zažívají významnou migrační situaci, proto si mohly požádat o odečtení svých příspěvků. Česko si na rok 2026 požádalo o úplné odečtení příspěvků a výjimku dostalo.
Okamura dnes uvedl, že sankce za neimplementování paktu jsou možné. Připomněl situaci z roku 2015, kdy některé státy odmítly povinné migrační kvóty. Podle předsedy Sněmovny tehdy EU nakonec od sankcí ustoupila a kvóty „hodila do koše“. Podobný vývoj očekává i nyní.
Okamura také kritizoval princip solidarity, který je součástí migračního paktu. Tvrdí, že západní státy chtějí přesouvat migranty s nelegálním pobytem do střední Evropy. Řešením má být podle něj „nulová tolerance nelegální migrace".
čtk, tb