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20:45

Státy EU se shodly na zahájení prvního bloku přístupových jednání s Ukrajinou

Velvyslanci všech 27 členských států Evropské unie se shodli na zahájení prvního bloku přístupových jednání s Ukrajinou a Moldavskem. Rozhovory mají začít v pondělí, uvedli předseda Evropské rady António Costa a kyperské předsednictví Rady EU. První takzvaný klastr zahrnuje kapitoly týkající se například soudnictví a základních práv. Agentura AFP připomíná, že přístupový proces Ukrajiny byl znovu nastartován poté, co jej přestalo blokovat Maďarsko.

"Evropská unie dnes učinila významný krok vpřed," uvedl Costa ve společném prohlášení s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenu. "Na první mezivládní konferenci v pondělí zahájíme klastr týkající se základních principů, který tvoří páteř přístupového procesu. Zahrnuje základní hodnoty a principy, na nichž je EU založena, od právního státu až po silné demokratické instituce," doplnili.

Zahájení těchto jednání je podle prohlášení lídrů EU "uznání odhodlání, odvahy a tvrdé práce, které obě země prokázaly při prosazování reforem, a to i tváří v tvář obrovským výzvám". "Rozšíření je strategickým rozhodnutím. Sbližováním našich národů posilujeme mír, bezpečnost a prosperitu na celém našem kontinentu," uvedli Costa a von der Leyenová.

Kyperské předsednictví na síti X potvrdilo, že při pondělním jednání bude otevřen první blok jednání, označovaný jako základní klastr. "Je to významný milník a ocenění ambicí, vytrvalosti a tvrdé práce obou kandidátů, kteří se rozhodli pro Evropu a její hodnoty," doplnilo v příspěvku.

O tom, že členské státy EU daly zelenou zahájení jednání s Ukrajinou a Moldavskem, v minulém týdnu informovala ukrajinská premiérka Julija Svyrydenko.

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