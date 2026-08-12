Senátní hospodářský výbor doporučil zamítnout koaliční novelu stavebního zákona
Senátní hospodářský výbor doporučil Senátu zamítnout koaliční novelu stavebního zákona, která především zavádí centralizovanou síť státních stavebních úřadů. Má zrychlit a zjednodušit celé stavební řízení. Senát má o novele hlasovat příští týden. Pokud by ji zamítl, vrátí se novela do Sněmovny. Vládní koalice má ale dostatek hlasů na to, aby Senát přehlasovala. Návrh na zamítnutí vznesl předseda výboru Miroslav Plevný (STAN) a zdůvodnil ho nevyzpytatelnými dopady na podnikatelské prostředí. Zamítnutí dnes dopoledne doporučil i výbor pro územní rozvoj.
Předloha, kterou schválila Sněmovna, je podle Plevného nepřehledná a nesrozumitelná pro laickou i odbornou veřejnost. Veřejnosti přitom při každodenním uplatňování zákona nepomůže ani důvodová zpráva, která je podle Plevného prakticky nepoužitelná, protože ji přepsal koaliční komplexní pozměňovací návrh. Poukazoval také na to, že jde o poslanecký, nikoli vládní návrh zákona.
"V mimořádných situacích se musí postupovat mimořádnými kroky,“ argumentoval vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO). Poukazoval na komplikace vyvolané nepovedenou digitalizací stavebního řízení z roku 2024. Zvolený postup je podle něj legální. Řekl, že vše, co předkladatelé zamýšleli, v zákoně je. Je v něm podle něj to nejpodstatnější, tedy jeden úřad a jedno řízení. Odmítl kritiku, že zákon zvýhodní velké hráče.
Novelu ve Sněmovně předložili po volbách představitelé vládní koalice v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Stavební úřady budou nově fungovat pod státem a vznikne Úřad rozvoje území a jeho krajské pobočky. Na ně se má přesunout část úředníků z nynějších úřadů. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a završené jedním razítkem.
"Jsme připravení na to, že to Senát vrátí Sněmovně z politických důvodů,“ řekl Havlíček. "Neřeším tady žádnou politiku, ale řeším to, co opravdu cítím, jaký dopad to bude mít na naše hospodářství, samosprávy a všechny účastníky řízení," reagoval Plevný. Senátor Petr Fiala (klub KDU-ČSL a nezávislí) řekl, že bude hlasovat pro zamítnutí ne z politických důvodů, ale protože takto rozsáhlá předloha nepřišla jako vládní návrh. Pro zamítavé stanovisko nakonec hlasovalo šest ze sedmi přítomných členů výboru.
Výbor dnes přijal návrh doprovodného usnesení. Plénum Senátu by v něm mělo vyzvat sněmovnu, ať senátní veto nepřehlasuje. Místo toho by měla sněmovna podle návrhu usnesení vyzvat vládu, aby předložila komplexní novelu stavebního zákona řádnou legislativní cestou.
Také opozice ve Sněmovně novelu jako celek široce a dlouze kritizovala hlavně kvůli tomu, že rozsáhlou změnu o stovkách stran předložila koalice jako poslanecký návrh bez řádného připomínkového řízení a nevyslechla názory oponentů. K němu až po debatě předložila rozsáhlý pozměňovací návrh. Opozice má také obavy z případného kolapsu stavebního řízení, pokud nynější úředníci nebudou chtít přejít z obecních úřadů pod státní správu. Obdobné obavy zazněly ve výboru i dnes.
Nový stavební zákon schválila Sněmovna v roce 2021. Předtím se připravoval řadu let a původně státní stavební správu obsahoval. Bývalá vláda Petra Fialy (ODS) to ale zrušila a prosadila zachování dosavadních úřadů. Vznikl pouze Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ), který měl mít na starosti strategické stavby typu dálnic nebo elektráren. Nynější vládní koalice loni po volbách předložila svoji novelu a státní stavební správu do ní vložila.