Trump potvrdil, že při odletu ze summitu NATO potají opustil Air Force One
Americký prezident Donald Trump potvrdil, že při červencovém odletu ze summitu NATO v Ankaře potají opustil Air Force One, aby kvůli íránské hrozbě změnil letadlo. Podle agnetury AP přitom Trump zlehčoval mimořádnost situace i riziko, kterému byli vystaveni představitelé Bílého domu, členové ochranky a podpůrného personálu a novináři, které v letadle zanechal.
"Řídím se tím, co mi řekne Tajná služba a armáda. Chtěli, abych letěl jiným spojem, jiným letadlem," řekl podle serveru BBC News Trump novinářům . "Prostě musím dělat, co mi řeknou," poznamenal dále s tím, že si myslí, že existovala určitá hrozba, ale moc se na to nevyptával.
Podle amerických médií Trump při odletu z Turecka nastoupil do prezidentského speciálu na levé straně, ale pak z něj byl druhou stranou nepozorovaně odvezen v kontejneru používaném pro dodávky jídla na palubu. Vojenský stroj ho následně dopravil do Británie, kde se Trump opět potají dostal na palubu Air Force One, aby z něj před zraky novinářů mohl vystoupit, přejít část letištní plochy a přestoupit do jiného prezidentského speciálu. Událost v pondělí odhalil list The Washington Post.
Osmdesátiletý prezident k nezvyklé operaci řekl, že neměl strach. "Upřímně řečeno, nedělám si starosti vůbec s ničím," podotkl. "Ať je to cokoli. Víte, jaký mám přístup? Je mi to jedno!" Trump také odmítl, že by kvůli akci vystavil lidi v původním letadle většímu nebezpečí. "Myslím, že to letadlo, kterým jsem letěl, bylo vystaveno většímu riziku," uvedl. List The New York Times poznamenává, že pokud by tomu tak skutečně bylo, výměna letadel by nedávala smysl.
Dále NYT píše, že pokud se Íránci skutečně pokoušeli sestřelit prezidentské letadlo, pak lest v turecké Ankaře, která prezidenta ochránila, "mohla zároveň učinit terčem desítky dalších lidí, kteří letadlem odletěli". Byli mezi nimi ministr zahraničí Marco Rubio, ministr financí Scott Bessent či vysoce postavení Trumpovi poradci Stephen Miller a Steven Cheung.
"Tajná služba a vojenské jednotky odpovědné za prezidentovu bezpečnost běžně používají klamné prostředky, aby zmátly případné útočníky, avšak nikoli tak, že by do toho bez jejich vědomí zapojovaly civilisty," píše NYT. O tom, co se děje, nevěděli novináři a informováni zřejmě nebyli ani někteří členové administrativy na palubě Air Force One.
AP zase poznamenává, že američtí prezidenti při cestách do nebezpečných oblastí většinou informují veřejnost poté, co se opět dostanou do bezpečí. Tentokrát ale Bílý dům celý měsíc po akci veřejnosti nic nesdělil.