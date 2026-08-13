Babiš na Slapech řeší sucho
Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes navštíví vodní nádrž Slapy, chce se zabývat suchem. Řekl to ve videu na facebooku. Doprovodí ho ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) a generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy Petr Kubala. V 15:15 poskytne Babiš komentář pro média v Županovicích, uvedlo ministerstvo zemědělství. Babiš v souvislosti se suchem také uvedl, že by obnovil Národní koalici pro boj se suchem, která vznikla v roce 2018 za tehdejšího ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO). V pondělí by se podle premiéra měla uskutečnit tisková konference, kde jednotliví ministři informují o svých krocích v boji se suchem.
"Musíme to (sucho) řešit, tak, jak jsme to řešili v minulosti," uvedl Babiš ve videu. Ředitel Povodí Vltavy Kubala v úterý řekl, že současné hydrologické sucho je mimořádně intenzivní a dlouhé. Také podle Českého hydrometeorologického ústavu lze označit situaci v povodí za mimořádné sucho. Hlavní příčinou nízkých přítoků je dlouhodobý nedostatek srážek v kombinaci s vysokými teplotami a vypařováním vody. Stav trvá několik měsíců a souvisí rovněž se srážkově slabou zimou.
V minulosti kvůli suchu vznikla Národní koalice proti suchu, kde zasedali ministři životního prostředí, zemědělství či místního rozvoje, včetně odborníků nebo zástupců krajů a obcí. Podle Brabce, který byl s Babišem ve videu, koalice vymyslela a zrealizovala několik opatření, které omezují dopady sucha v ČR. "Dospěl jsem k názoru, že to musíme znovu obnovit," dodal Babiš.
Situace je vážná také například v Povodí Moravy, v některých částech povodí spadlo od začátku roku jen 50 až 70 procent dlouhodobých průměrů srážek. Sucho trápí také rybáře. Například v Olomouckém kraji jsou některé menší vodní toky zcela bez vody a v rybnících se kvůli vysoké teplotě a nedostatku kyslíku zvyšuje riziko úhynů. Zemědělci pak kvůli suchu nemají dostatek krmiv pro hospodářská zvířata a některým farmám dochází i voda k napájení zvířat. Sucho je zároveň jednou z příčin očekávaného poklesu letošní sklizně.
čtk, tb