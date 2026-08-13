Americký velvyslanec označil židovské osadníky, kteří obléhají domy palestinských rodin na Západním břehu, jako "teroristy"
Americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee nazval teroristy židovské osadníky, kteří několik dní obléhají domy palestinských rodin na Západním břehu Jordánu. Velvyslanec čin označil na síti X za kriminální. Podle něj velvyslanectví požádalo izraelskou armádu, aby akci osadníků zastavilo. To se však podle médií zatím nestalo.
Podle stanice BBC a dalších médií skupina židovských osadníků začala v neděli obléhat domy, kde žije několik palestinských rodin, ve vesnici Kusra na Západním břehu Jordánu. Palestinští obyvatelé, kteří zůstali uvnitř domů, ve středu uvedli, že se jim tenčí zásoby jídla a vody. Osadníci otevřeně neřekli, jaký je cíl jejich akce, obvykle však chtějí palestinské obyvatele vyhnat.
Ve středu proti blokádě osadníků neúspěšně zasáhla armáda, která se nakonec z místa stáhla. Podle serveru The Times of Israel anonymní zdroje z armády informovaly média o připravovaném zásahu, což umožnilo dalším osadníkům se mobilizovat a dostavit se na místo blokády. Tam se s vojáky střetli.
Huckabee, který podle agentury AFP jinak osadníky podporuje, dnes na síti X uvedl, že americké velvyslanectví situaci sleduje. "Izraelská armáda a policie zasáhly na naši žádost proti izraelským teroristům, kteří toto (obléhání) činí," uvedl velvyslanec, který však odmítl, že by kvůli blokádě intervenoval přímo Bílý dům. "Činy těch, kteří spáchali tento hrozný čin teroru s cílem zastrašit a obtěžovat tuto (palestinskou) rodinu, jsou nechutné," dodal velvyslanec.
Na nárůst násilí osadníků proti Palestincům v posledních letech upozorňuje například OSN. Podle její komise tak dochází k masivnímu vyhánění Palestinců z jejich území. Při svých aktivitách se osadníci mohou často spolehnout na sympatie izraelských bezpečnostních složek.
Západní břeh, kde žijí asi tři miliony Palestinců, Izrael okupuje od jeho obsazení za války v roce 1967. Na okupovaném území Západního břehu žije asi 500.000 Izraelců a osady územně tříští oblast, kde Palestinci chtějí mít svůj budoucí stát.
čtk, tb