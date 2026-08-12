Trump prohlásil, že USA mají Hormuzský průliv pod absolutní kontrolou
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Spojené státy mají Hormuzský průliv pod absolutní kontrolou a že si ji zřejmě udrží. Vyjádřil se tak na své sociální síti Truth Social, kde dále napsal, že Írán s americkou blokádou nemůže nic dělat. Teherán před několika dny uvedl, že se shodl s Ománem na trase plavby v Hormuzském průlivu.
"USA mají úplnou kontrolu nad Hormuzským průlivem. Myslím, že si udržíme. Všichni naši námořní blokádu nazývají 'ocelovou zdí' a Írán s tím nemůže nic dělat," napsal šéf Bílého domu. V příspěvku dále mimo jiné tvrdil, že Írán "nemá námořnictvo, letectvo, zbývající vojáci nedostávají výplatu a íránské revoluční gardyjsou zdecimované". Teherán na jeho vyjádření nereagoval, v minulosti podobné výroky označoval za nátlak a snahu o psychologickou válku.
Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baghájí před několika dny uvedl, že Írán a Omán se shodly na trase plavby v Hormuzském průlivu. Společné prohlášení o podmínkách plavby v průlivu, který je klíčový pro globální obchod s ropou a plynem, je v konečné fázi přípravy, oznámil. Nestabilitu v oblasti podle něj způsobují USA, které blokují íránské přístavy.
Plavba v Hormuzském průlivu je výrazně snížená od konce února, kdy začaly americké a izraelské útoky na Írán. V minulých měsících boje utlumilo příměří a následně i podepsané memorandum o porozumění, později střety vzplály znovu. Sporným bodem zůstává otázka správy Hormuzského průlivu, jehož výrazně omezený provoz zvedá ceny paliv.