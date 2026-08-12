Evropa opět zažívá vedra, devadesát milionů lidí pocítí teploty nad 35°C
Do západní a jižní Evropy přichází další vlna veder. Více než 90 milionů lidí zejména ve Francii, v Itálii a ve Španělsku pocítí teploty převyšující 35 stupňů Celsia. Asi 300 milionů lidí, tedy přibližně polovina obyvatel kontinentu bez započítání Ruska a Turecka, pak žije v oblastech, kde teplota překročí 30 stupňů, odhadla agentura AFP na základě meteorologických a demografických údajů.
Francouzská meteorologická služba Météo-France na středu v 67 departementech, tedy ve většině země s výjimkou nejsevernějších částí, vyhlásila druhou nejvyšší výstrahu před vedrem. Maxima mají dosáhnout 36 až 39 stupňů. Teploty převyšující 35 stupňů se budou týkat 30 milionů Francouzů. V zemi zasedá krizový štáb kvůli suchu způsobujícímu velký pokles zásob podzemní vody.
Zmíněnou hodnotu ve středu převýší i teploty v oblastech, v nichž v Itálii žije 29 milionů a ve Španělsku 21 milionů lidí. Do Španělska má dorazit několik milionů turistů na pozorování úplného zatmění Slunce a úřady se snaží minimalizovat rizika vzniku nových požárů v místech velké koncentrace lidí. Podobná vedra dnes zasáhnou i Řecko a země na pobřeží Jaderského moře.
Mimořádně horké léto pokračuje také v severní části Evropy, kde se v Británii šplhají teploty nad 30 stupňů, což se ve středu týká 43 milionů lidí. Komise pro mimořádné události britské vlády má projednat možnosti zásahů proti extrémním vedrům, požárům a suchu.
Britští hasiči od neděle bojují s šířícím se požárem u parku New Forest v jihoanglickém hrabství Hampshire. Oheň, který začal postupovat od dodávky hořící na silnici, již zachvátil přes 1,6 čtverečních kilometrů plochy a úřady se obávají, že růst teplot práci hasičů dále zkomplikuje.