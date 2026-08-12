Pražští Piráti vyloučili povolební spolupráci s ANO a ANO nemá zájem o Piráty
Pražští Piráti z případné koaliční spolupráce po říjnových volbách na magistrát hlavního města vyloučili ANO, SPD a Motoristy. Vyplývá to z povolební strategie, kterou v pondělí schválilo krajské fórum strany v metropoli. Volební program Pirátů se v Praze zaměřil na bydlení, rozvoj kolejové dopravy či ochlazování města.
"Transparentnost, odpovědné hospodaření s veřejnými penězi a nezávislý dohled veřejnosti jsou pro nás nutnou podmínkou dobré správy věcí veřejných - a přesně tady ANO opakovaně selhává i na půdě pražského magistrátu. Hnutí ANO je symbolem politického úpadku," uvedla kandidátka Pirátů na primátorku Tereza Nislerová. Strana podle ní v metropoli aspiruje na volební zisk nejméně 20 procent.
O spolupráci s Piráty v metropoli nemá zájem ani ANO. "Představa, že bychom šli do koalice s někým, kdo posledních osm let ničí Prahu a kvalitu života Pražanů, je pro mě noční můra. Piráti, v čele se Zdeňkem Hřibem, za osm let u moci nedokázali postavit jediný městský byt, rozkopali půl Prahy — a teď mají tu drzost mluvit o úpadku," uvedl pražský volební lídr hnutí Jan Hušbauer.
Ve volebním programu se Piráti zaměřili na dopravu, dostupné bydlení a zdravý rozvoj města, školství, životní prostředí, sociální politiku a zdravotnictví, sport a volný čas, bezpečnost, boj s korupcí, energetiku a kulturu. Konkrétně plánují jednotlivé kapitoly představit v následujících týdnech.
V minulých volbách v roce 2022 skončili Piráti v Praze třetí se ziskem 17,7 procenta hlasů a s 13 mandáty v 65členném městském zastupitelstvu. Po delších jednáních se následně stali součástí dosud vládnoucí koalice se Spolu a STAN. V jedenáctičlenné radě města mají čtyři zástupce, primátorova náměstkyně Jana Komrsková nicméně nedávno ze strany vystoupila.