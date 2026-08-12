KLDR vystřelila do Japonského moře další balistickou raketu
Severní Korea ze svého východního pobřeží ráno vystřelila po týdnu směrem k Japonskému moři další balistickou raketu. Stalo se tak několik dní před společným americko-jihokorejským vojenským cvičením.
Severní Korea odpálila nejméně jednu raketu z okolí města Wonsan, která uletěla přes 700 kilometrů, uvedl jihokorejský sbor náčelníků štábů. Jihokorejské a americké zpravodajské služby odpálení střely sledovaly a tyto informace sdílely také s Japonskem. Japonská pobřežní stráž dříve varovala plavidla, aby se ke spadlým troskám nepřibližovala. Střela zřejmě dopadla mimo výlučnou ekonomickou zónu Japonska.
Jihokorejský prezidentský úřad pro národní bezpečnost svolal mimořádnou schůzku se zástupci obrany a armády, vyjádřil obavy z pokračujících odpalů raket a vyzval Pchjongjang, aby zastavil podobné provokace, které podle něj porušují rezoluce Rady bezpečnosti OSN.
Japonská premiérka Sanae Takaiči nařídila příslušným úřadům, aby shromáždily a analyzovaly informace o odpalu a zajistily bezpečnost letadel a plavidel. Japonský ministr obrany Šindžiró Koizumi čin označil za ohrožení míru a bezpečnosti v regionu a dodal, že Tokio podalo Pchjongjangu protest přes čínské diplomatické kanály.
KLDR odpálila nejméně jednu balistickou raketu krátkého doletu k Japonskému moři i minulý čtvrtek. Učinila tak den poté, co vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Jo-čong obvinila Japonsko, že se mění ve vojenský stát, kvůli čemuž KLDR podle ní zváží neupřesněné vojenské možnosti.
Odpálení raket se také odehrálo pět dní předtím, než Jižní Korea a Spojené státy zahájí své každoroční společné cvičení Ulchi Freedom Shield, které KLDR ostře odsuzuje a považuje za přípravu invaze. Často jej také využívá jako záminku k vystupňování vlastních vojenských aktivit nebo k testům zbraňových systémů.
Severokorejský vůdce Kim Čong-un se od roku 2019, kdy zkrachovala jednání o jaderném odzbrojení KLDR s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, soustředí na rozšiřování jaderného a raketového arzenálu. Trump opakovaně vyjádřil přání obnovit s Kimem rozhovory, Pchjongjang ale tyto nabídky dosud ignoroval a vyzval Washington, aby upustil od požadavků na jaderné odzbrojení jakožto předběžné podmínky pro jednání.
V posledních letech si Kim rovněž posílil své diplomatické postavení rozšiřováním vztahů s Ruskem, jemuž Severní Korea dodává konvenční zbraně a vojáky na podporu války proti Ukrajině. V poslední době také podnikla kroky k posílení vztahů s Čínou, která je jejím tradičním spojencem. čtk