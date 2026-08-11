Byty za rok zdražily o víc než desetinu, ale růst přestává být plošný
Ceny bytů ve druhém čtvrtletí meziročně vzrostly o 11,3 procenta, rodinných domů o 8,6 procenta a pozemků o 8,8 procenta. Jsou tak na rekordně vysokých úrovních. Vyplývá to z dat ČSOB Indexu bydlení. Největší převis poptávky na trhu bydlení byl ve velkých městech a nejlépe se prodávaly menší byty.
V mezičtvrtletním cenovém porovnání bylo nicméně patrné plošné zpomalování, v případě bytů na nejslabší mezikvartální tempo za poslední dva roky. Mezi prvním a druhým čtvrtletím letoška stouply ceny bytů o 2,4 procenta. "Nejzajímavější zprávou je, že po čase plošného růstu začínáme pozorovat postupnou úpravu charakteru trhu, kdy o úspěchu nemovitosti rozhodují její skutečné kvality. Zájemci o nové bydlení stále více posuzují parametry, jako jsou lokalita, dispozice, energetická efektivita nebo možnosti financování. Neočekáváme pokles cen, ale trh bude mnohem selektivnější než v předchozím období," uvedl generální ředitel ČSOB Hypoteční banky a ČSOB Stavební spořitelny Martin Vašek.
Poptávku u bytů stále táhne zájem o menší ve velkých městech. "Poptávka po bytech vzrostla mezičtvrtletně o osm procent a dosáhla nejvyššího objemu za posledních pět let, a to navzdory růstu úrokových sazeb a zpřísnění podmínek České národní banky u hypoték na investici. V Praze poptávka po novostavbách meziročně vzrostla dokonce o 11,4 procenta a ceny atakují hranici 187.000 korun za metr čtvereční. "Prodeje starších bytů zde již stagnovaly," dodal Vašek. Také v Brně pokračuje cenový růst novostaveb, průměrné nabídkové ceny atakují hranici 149 000 korun za metr čtvereční.
Za druhé čtvrtletí 2026 se prodalo přibližně 13 500 bytů a průměrná prodejní doba bytu vzrostla na tři až čtyři měsíce. Z celkového objemu prodaných bytů tvořily 30 procent novostavby. Třetí čtvrtletí v řadě roste objem nabídky starých bytů, i u novostaveb se ale nabídka rozšířila. Roste také rozdíl mezi nabídkovou a skutečnou cenou bytů a tlak na slevy.
Vedle typů 2+1 a 2+kk, které patří dlouhodobě mezi nejžádanější investiční byty, se zájem investorů posouvá i k větším bytům o velikostech 3+1 a 3+kk, které slibují stabilnější nájemce. Největší mezičtvrtletní nárůst cen bytů byl v Karlovarském a Ústeckém kraji, kde přesáhl čtyři procenta. Nejméně rostly ceny bytů na Liberecku, a to o 1,2 procenta.
Na nové maximum se posunuly i ceny rodinných domů. Tempo jejich mezičtvrtletního růstu mírně kleslo na 1,9 procenta a meziroční růst byl nejnižší na trhu nemovitostí. Nabídka rodinných domů vzrostla mezičtvrtletně o osm procent na téměř 20.000. Rostl i objem uskutečněných prodejů, celkem se za druhé čtvrtletí prodalo téměř 8000 domů. "Zájemci jsou opatrní a pečlivě zvažují poměr ceny, lokality a energetické náročnosti budovy," podotkl Vašek. Výstavba se meziročně zvýšila, příčinou však je spíše nízká srovnávací základna a sezonní vlivy. Klesá zájem o starší domy ve špatném technickém stavu a v horších lokalitách.
Rekordní cenové hladiny jsou i na trhu s pozemky. Mezičtvrtletně zaznamenaly pokles tempa růstu na 2,3 procenta, meziročně však zrychlily. Tlak na růst cen udržuje pokles nabídky. Ve druhém čtvrtletí se objem nabízených pozemků snížil o devět procent. "I proto roste zájem o pozemky ve vzdálenějších lokalitách od velkých měst, pokud mají dobrou dopravní dostupnost," sdělil Vašek. Dodal, že největší poptávka je po pozemcích do 800 metrů čtverečních.
ČSOB Index bydlení sleduje vývoj cen nemovitostí v České republice od dubna 2011 a je založen na reálných odhadech tržních cen nemovitostí, které si prostřednictvím hypotečního úvěru pořídili klienti skupiny ČSOB.