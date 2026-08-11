Maďarský parlament zvolil Andráse Baku novým prezidentem
Maďarský parlament zvolil bývalého předsedu nejvyššího soudu Andráse Baku novým maďarským prezidentem. Opozice volby bojkotovala, Baka byl jediný kandidát a zvolen byl hlasy vládní strany Tisza, která má ve 199členném parlamentu více než dvoutřetinovou většinu. V tajném hlasování Baku podle maďarské tiskové agentury MTI podpořilo 140 poslanců.
Volba představuje symbolický krok ve snaze premiéra Pétera Magyara odstranit mocenské bašty bývalého ministerského předsedy Viktora Orbána. Předchozího prezidenta Tamáse Sulyoka, zvoleného v Orbánově éře, odvolal nový parlament ústavním dodatkem přijatým hlasy poslanců současné vládní strany. Prezidentské pravomoci prozatímně převzala předsedkyně parlamentu Ágnes Forsthofferová. Baka se nejvyššího úřadu ujme osmý den po oznámení výsledku volby.
Poslanci Orbánovy strany Fidesz před hlasováním uvedli, že spolu s křesťanskými demokraty (KNDP) budou volbu i inauguraci prezidenta bojkotovat. jejich prohlášení označilo volbu za "úplné dno" maďarské demokracie v éře po pádu komunismu. Mandát prezidenta Sulyoka byl vládnoucí stranou Tisza ukončen "svévolně a nelegitimně", volba nového prezidenta bude "rovněž nelegitimní", a na tom se Fidesz a KDNP nebudou podílet. András Baka podle prohlášení "není způsobilý" ztělesňovat jednotu národa.
Tisza drtivě zvítězila v dubnových parlamentních volbách a ukončila Orbánovu šestnáctiletou vládu. Magyar přitom slíbil, že obnoví demokratické standardy v zemi. Sulyoka opakovaně označil za loutku strany Fidesz a vyzval ho, aby odstoupil. Když tak prezident neučinil, parlament schválil ústavní novelu ukončující jeho mandát s odůvodněním, že společnost v něj "ztratila důvěru".
Třiasedmdesátiletý právník Baka působil jako vysokoškolský pedagog, soudce Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) a také jako předseda maďarského nejvyššího soudu. Tisza ho na post hlavy státu navrhla o víkendu. Minulý měsíc Magyar nabídl prezidentskou funkci známé šachistce Judit Polgárové, která ale odmítla.
Role maďarského prezidenta je převážně ceremoniální, hlava státu má nicméně pravomoc podepisovat zákony přijaté parlamentem, nebo je odesílat k ústavnímu soudu, aby je přezkoumal. čtk