Nejméně devět mrtvých si vyžádaly ruské útoky na Ukrajině
Nejméně devět lidí přišlo o život a desítky utrpěly zranění při ruských útocích na Záporoží a Dněpropetrovskou oblast na jihovýchodě Ukrajiny, uvedly regionální úřady. Podle ukrajinské prokuratury je mrtvých 11 a raněných 26. Rusko v noci vyslalo proti Ukrajině rakety Cirkon a Iskander-M/KN-23 a 120 dronů, z nichž se obráncům podařilo 98 dronů zneškodnit.
Hlavním terčem útoku bylo Záporoží a Kyjev s okolím, uvádí ukrajinské letectvo. Záporoží zasáhly rakety severokorejské výroby, upozornil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Šest lidí bylo zabito a 19 zraněno v Záporoží, které nepřítel napadl raketami a řízenými leteckými bombami, oznámil šéf oblastní vojenské správy Ivan Fedorov, který nejprve informoval o pěti mrtvých a 20 raněných. Rusko podle něj v Záporoží zaútočilo na průmyslové objekty a infrastrukturu, poškozeny byly také garáže a nebytové budovy. V místech zásahů vypukly požáry a část města v důsledku útoku zůstala bez elektřiny, dodal.
"Město zasáhly severokorejské balistické rakety, (ruské rakety) Cirkon a řízené letecké bomby. Šlo o brutální útok, pečlivě naplánovaný s cílem způsobit maximální škody právě civilní infrastruktuře," napsal Zelenskyj na sociální síti. Ukrajinské letectvo zmínilo typ KN-23, který je považován za obdobu ruské rakety Iskander-M.
O opětovném použití severokorejských raket proti Ukrajině po delší přestávce informoval Zelenskyj na konci července po ruském útoku, který připravil o život devět lidí u Kryvého Rihu.
Ruské síly zasáhly v Záporoží ocelárny, jejichž plechy se používají v opevněních, krytech, v obrněncích či v neprůstřelných vestách, tvrdí ruské ministerstvo obrany. Tři oběti a pět raněných si vyžádaly ruské útoky na Dněpropetrovskou oblast, uvedl náčelník tamní regionální správy Oleksandr Hanža. Mezi mrtvými je patnáctiletý chlapec, mezi raněnými sedmiletá dívka a dva mladíci ve věku 16 a 17 let.
Výbuchy zněly také v Kyjevě. "Město je pod balistickým útokem. Zůstaňte v krytech!" napsal na telegramu starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko s tím, že do Ševčenkivské čtvrti v centru města byli vysláni lékaři. Vojenská správa v Kyjevě v pondělí krátce před půlnocí uvedla, že v Ševčenkivské čtvrti hoří sklady. Poškozena byla také nemocnice a blíže neupřesněný podnik.
Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že v Kyjevě zasáhlo terminál kurýrní společnosti Nova Pošta a také velký areál skladů, sloužících mimo jiné k uschování dronů.
"Každý krok, který Rusko podnikne – zvyšování výroby raket, zapojení severokorejských zdrojů, příprava na mobilizaci – svědčí o tom, že se Moskva nepřipravuje na mír, ale na eskalaci. A svět musí reagovat hned, ne čekat," napsal na sociální síti Zelenskyj. Spojence vybídl k uvalení dalších sankcí proti Rusku a také k poskytnutí větší pomoci Ukrajině, zejména protivzdušné obraně, "aby měl mír šanci".
Ukrajina se brání ruské invazi pátým rokem, akutně se jí nedostává střel do systémů protivzdušné obrany, které jsou schopné ničit ruské balistické střely. Ukrajinský prezident Zelenskyj opakovaně apeloval na západní spojence Kyjeva, aby urychlili jejich dodávky.