Maďarský parlament bude volit nového prezidenta
Maďarský parlament bude volit nového prezidenta. Vládnoucí strana Tisza o víkendu nominovala na post hlavy státu někdejšího předsedu nejvyššího soudu Andráse Baku. Hlasování se očekává ve 14 hodin.
Parlament, v němž má Tisza více než dvoutřetinovou většinu, bude volit prezidenta poté, co minulý měsíc ústavní dodatek ukončil funkční období Tamáse Sulyoka. Zvolení nového prezidenta představuje symbolický krok ve snaze nového premiéra Pétera Magyara odstranit mocenské bašty bývalého premiéra Viktora Orbána.
Tisza drtivě zvítězila v dubnových parlamentních volbách a ukončila Orbánovu šestnáctiletou vládu. Magyar přitom slíbil, že obnoví demokratické standardy v zemi. Sulyoka opakovaně označil za loutku strany Fidesz a vyzval ho, aby odstoupil. Když tak prezident neučinil, parlament schválil ústavní novelu ukončující jeho mandát s odůvodněním, že společnost v něj "ztratila důvěru". Orbánova strana Fidesz, která je nyní v opozici, dala podle médií najevo, že se nynější volby nezúčastní, protože pokládá Sulyokovo odvolání změnou ústavy za nelegitimní.
Třiasedmdesátiletý právník Baka působil jako vysokoškolský pedagog, soudce Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) a také jako předseda maďarského nejvyššího soudu. Tisza ho na post hlavy státu navrhla o víkendu. Minulý měsíc Magyar nabídl prezidentskou funkci známé šachistce Judit Polgárové, která ale odmítla.
Role maďarského prezidenta je převážně ceremoniální, hlava státu má nicméně pravomoc podepisovat zákony přijaté parlamentem, nebo je odesílat k ústavnímu soudu, aby je přezkoumal. čtk