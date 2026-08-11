Ruský soud vyloučil opoziční protiválečnou stranu Jabloko z voleb
Ruskou liberální opoziční stranu Jabloko, která odmítá válku Ruska proti Ukrajině, dnes ruský nejvyšší soud vyloučil ze zářijových parlamentních voleb. Právník strany již oznámil, že Jabloko se proti verdiktu odvolá.
Vyloučení z voleb se dožadovala strana Rodina (Vlast), označovaná za ultrapravicovou a populistickou. "Žalobě strany Rodina se vyhovuje v plném rozsahu," uvedl soud. Proti verdiktu se lze odvolat do pěti dnů. "Budeme se odvolávat," prohlásil právník strany Gadži Alijev. Prokremelská nacionalistická strana Rodina vznesla vůči liberální opoziční straně řadu obvinění. Mimo jiné tvrdí, že uskupení získalo nedeklarovanou podporu na kampaň i ze západních zdrojů.
Vůdce strany Jabloko Nikolaj Rybakov během slyšení uvedl, že neexistují žádné důkazy, které by obvinění podporovaly, a případ označil za protiústavní útok na svobodu myšlení ze strany politických oponentů. Protiválečný postoj Jabloka popisovala strana Rodina jako výzvy k extremismu a narušení územní celistvosti Ruska, napsal nezávislý server Meduza. "Občané mají různé názory a různé strany je musí vyjadřovat," oponoval obvinění Rybakov.
V neobvyklém projevu vzdoru se před soudní budovou shromáždilo několik stovek - převážně mladých - příznivců strany. "Myslíme si, že je nezbytné ukázat, že je nás hodně, že jsme jednotní v naší podpoře této strany, protože všichni chceme mír," řekla jedna z protestujících, která se představila jako Jevgenija.
Více než čtyři roky po ruské invazi na Ukrajinu verdikt připomíná netoleranci ruských úřadů vůči protiválečným názorům a dále zužuje už tak omezený prostor pro disent v ruské politice. Rusové nemají žádnou legální možnost protestovat proti konfliktu ani proti poměrům v zemi. "Vyloučení Jabloka z voleb znamená odmítnutí dialogu s lidmi, kteří kladou otázky, jež jsou úřadům nepříjemné," prohlásil Rybakov.
První parlamentní volby od ruského vpádu do sousední země se budou v Rusku konat od 18. do 20. září. Žádost o vyloučení Jabloka z voleb následovala den poté, co vdova po opozičním vůdci Alexeji Navalném na sociálních sítích vyzvala voliče, aby v září hlasovali pro Jabloko, která je jedinou ruskou stranou kandidující v parlamentních volbách, jež vystupuje proti válce.
Jabloko ztělesňovalo naděje prozápadních liberálů v Rusku v 90. letech 20. století, ale strana od roku 2003 nemá žádného poslance v Dumě (dolní komoře parlamentu). Představitelé Jabloka prezentují nadcházející volby jako "referendum, které vládě ukáže, že miliony Rusů jsou proti válce".
Strana má však jen velmi malou šanci získat parlamentní křesla v zemi, kde vláda přísně kontroluje volby a kde opozice není tolerována. Vzhledem k tomu, že většina odpůrců prezidenta Vladimira Putina, je ve vězení, v exilu nebo mrtvá, Jabloko zůstalo jedinou liberální stranou, která v Rusku stále působí.
Verdikt přichází pro Kreml v politicky citlivém okamžiku, kdy se blíží volby a válka je stále více cítit v běžném životě Rusů, protože bránící se Ukrajina opakovaně zasahuje mimo jiné ruské rafinerie, čímž narušila dodávky pohonných hmot. Rozsah odporu ruské veřejnosti k válce je obtížné posoudit, ale podle nevládního střediska Levada v červenci podíl Rusů, kteří tvrdí, že válku podporují, klesl na 66 procent, což je nejméně od začátku ruské invaze. čtk