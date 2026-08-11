PRO nasadí v senátních volbách dva vlastní kandidáty, jinde podpoří SPD
Strana Právo Respekt Odbornost (PRO) nasadí v letošních senátních volbách vlastní kandidáty v Trutnově a Děčíně. V Příbrami a Ostravě bude mít koaliční kandidáty s hnutím SPD, se kterým kandidovala loni ve sněmovních volbách. Ve všech dalších volebních obvodech PRO podpoří kandidáty SPD, řekl předseda PRO Jindřich Rajchl. První kolo senátních voleb se uskuteční spolu s komunálními 9. a 10. října. Obsazovat se bude tradičně 27 z 81 křesel.
V Trutnově bude mít PRO svého kandidáta Hynka Berana, přestože v obvodě kandiduje i zástupce hnutí SPD. Důvodem je podle Rajchla to, že se krajské organizace nedohodly. Odmítl ale, že jdou strany proti sobě. Beran řekl, že jeho kandidatura vznikla spontánně z diskusí s občany z regionu. V Děčíně se bude o funkci senátora za PRO ucházet Jan Skalický, SPD v obvodě svého kandidáta nemá.
Společně s SPD bude mít PRO kandidáta v Příbrami, kde o senátorské křeslo usiluje lékař Josef Šorna, a v obvodu Ostrava - město, kde kandiduje Milan Loprais. Šorna řekl, že v Senátu se chce zabývat mimo jiné sociálními či zdravotnickými tématy. Iniciovat by chtěl například reformu středního zdravotnického školství. V Příbrami obhajuje dosavadní senátor za STAN Petr Štěpánek. Vedle Šorny ho vyzve Barbora Daňhová za ANO či Simona Luftová za Piráty.
Loprais, který pochází z rodiny českých automobilových závodníků, pracuje jako poradce v oboru privátních financí. V Senátu se chce věnovat bezpečnosti a sociální politice. Post v obvodu Ostrava - město obhajuje senátor ODS Ondřej Šimetka, za ANO kandiduje Lucie Baránková Vilamová.
Beran se chce v Senátu zabývat především energetikou. V Trutnově vyzve dosavadního senátora STAN Jana Sobotku. V obvodu oznámila kandidaturu i zástupkyně hnutí ANO Zuzana Chovancová. Zároveň v něm bude mít podle Rajchla svého kandidáta i hnutí SPD.
Poslední z kandidátů PRO Skalický posbíral v Děčíně podporu SPD i Motoristů. Působí jako dopravní expert a vodohospodář, za svá témata tudíž považuje dopravu či energetiku. Soustředit se chce na řešení současných výzev, jakou je podle něj například sucho. V Děčíně obhajuje senátor STAN Zbyněk Linhart. Kandidaturu oznámili i Michal Hejcman za ANO, Anna Lehká za Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj měst a obcí a Miroslav Štross za Zelené.
Šéf PRO Rajchl se v posledních volbách dostal do Sněmovny a je v klubu vládní SPD, která se vedle PRO ucházela o hlasy i spolu s Trikolorou a Svobodnými. Vedení PRO po volbách čelilo kritice, že strana neměla kandidáta ve 12 ze 14 krajů a poslancem se stal jen Rajchl. Stranu na protest opustil například bývalý sociální demokrat a jihomoravský hejtman Michal Hašek. Předseda SPD a Sněmovny Tomio Okamura na prosincovém sněmu PRO nabídl pokračování volební spolupráce.