Median: Volby do sněmovny by v červenci vyhrálo ANO, STAN sílí, Motoristé propadli
Pokud by se v červenci konaly sněmovní volby, zvítězilo by hnutí ANO se ziskem 34 procent hlasů. S odstupem následuje STAN, které by dalo hlas 15 procent voličů, třetí je ODS s podporou 12 procent. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Do Sněmovny by se dostali ještě Piráti s osmi procenty a SPD se ziskem 7,5 procenta hlasů. Vládní Motoristé by na pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do dolní parlamentní komory nedosáhli.
Ze stran, které tvořily koalici Spolu, by se do Sněmovny v červenci dostala pouze ODS, KDU-ČSL by získala 3,5 procenta a TOP 09 tři procenta hlasů. Motoristy by volilo 4,5 procenta lidí. Hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby a KSČM by shodně podpořilo 3,5 procenta voličů.
Oproti červnovému průzkumu si polepšilo hnutí STAN, které se aktuálně vrátilo na druhé místo před ODS. Statistická chyba činí u větších stran 1,5 procentního bodu, u menších tři procentní body. Červencového průzkumu se zúčastnilo 1022 respondentů.
ANO by v hypotetických červencových volbách po přepočtu získalo ve dvousetčlenné Sněmovně 89 poslaneckých mandátů, STAN 39, ODS 32, Piráti 21 a SPD 19. Současná koalice ANO, SPD a Motoristů by získala většinu 108 poslanců, stejný počet křesel má ve Sněmovně nyní.
Ochota zúčastnit se voleb je aktuálně zhruba o deset procentních bodů nižší, než jaká byla účast ve volbách do Sněmovny vloni v říjnu. Letos v červenci by podle zjištění Median přišlo k volbám 59 procent oprávněných voličů.
Výsledky loňských voleb a červencového volebního modelu (procenta):
|volby 2025
|volební model červenec 2026
|ANO
|34,51
|34
|STAN
|11,23
|15
|ODS*
|-
|12
|SPD
|7,78
|7,5
|Piráti
|8,97
|8
|Motoristé sobě
|6,77
|4,5
|TOP 09*
|-
|3
|KDU-ČSL*
|-
|3,5
|Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
|23,36
|-
*ODS, TOP 09 a KDU-ČSL ve volbách 2025 kandidovaly jako koalice Spolu. čtk