0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Pšššt! Příroda právě léčí
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
včera 09:35

Median: Volby do sněmovny by v červenci vyhrálo ANO, STAN sílí, Motoristé propadli

Pokud by se v červenci konaly sněmovní volby, zvítězilo by hnutí ANO se ziskem 34 procent hlasů. S odstupem následuje STAN, které by dalo hlas 15 procent voličů, třetí je ODS s podporou 12 procent. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Do Sněmovny by se dostali ještě Piráti s osmi procenty a SPD se ziskem 7,5 procenta hlasů. Vládní Motoristé by na pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do dolní parlamentní komory nedosáhli.

Ze stran, které tvořily koalici Spolu, by se do Sněmovny v červenci dostala pouze ODS, KDU-ČSL by získala 3,5 procenta a TOP 09 tři procenta hlasů. Motoristy by volilo 4,5 procenta lidí. Hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby a KSČM by shodně podpořilo 3,5 procenta voličů.

Oproti červnovému průzkumu si polepšilo hnutí STAN, které se aktuálně vrátilo na druhé místo před ODS. Statistická chyba činí u větších stran 1,5 procentního bodu, u menších tři procentní body. Červencového průzkumu se zúčastnilo 1022 respondentů.

ANO by v hypotetických červencových volbách po přepočtu získalo ve dvousetčlenné Sněmovně 89 poslaneckých mandátů, STAN 39, ODS 32, Piráti 21 a SPD 19. Současná koalice ANO, SPD a Motoristů by získala většinu 108 poslanců, stejný počet křesel má ve Sněmovně nyní.

Ochota zúčastnit se voleb je aktuálně zhruba o deset procentních bodů nižší, než jaká byla účast ve volbách do Sněmovny vloni v říjnu. Letos v červenci by podle zjištění Median přišlo k volbám 59 procent oprávněných voličů.

Výsledky loňských voleb a červencového volebního modelu (procenta):

volby 2025 volební model červenec 2026
ANO34,5134
STAN11,2315
ODS*-12
SPD7,787,5
Piráti8,978
Motoristé sobě6,774,5
TOP 09*-3
KDU-ČSL*-3,5
Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)23,36-

*ODS, TOP 09 a KDU-ČSL ve volbách 2025 kandidovaly jako koalice Spolu. čtk

↓ INZERCE