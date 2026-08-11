Soud v Brně zrušil verdikt, podle kterého se Šlachta musí omluvit Wollnerovi z ČT
Krajský soud v Brně po odvolání zrušil rozsudek břeclavského soudu, podle kterého se měl někdejší šéf Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a předseda Přísahy Róbert Šlachta omluvit bývalému šéfovi pořadu Reportéři ČT Marku Wollnerovi a zaplatit mu 400 tisíc korun. Šlachta novináře podle žaloby spojil s kauzou Dozimetr a krytím organizovaného zločinu. Podle asistentky soudce Terezy Janešíkové důvody rozhodnutí zatím nelze sdělit, nebylo písemně vyhotovené.
Břeclavský soud o žalobě Wollnera rozhodl loni ve druhé polovině března. Ve sporu šlo o neodvysílanou reportáž o kauze prodeje městských pozemků v Lysolajích, který inicioval bývalý starosta Lysolají Petr Hlubuček (dříve STAN), jenž je obžalován v případu údajné korupce v pražském dopravním podniku.
Šlachta k tomu v roce 2022 na svém facebookovém profilu uvedl: "Dva roky. Tak dlouho měla Česká televize ve střižně reportáž o zlodějinách STANu. Nikdy ji ale nepustili ven. Proč? Protože je kryli."
Břeclavský soud ale podle Wollnerova dřívějšího vyjádření na sociální síti X odůvodnil rozhodnutí tím, že reportáž nebyla hotová a scénář zmatečný. Šlachta se muži měl podle nepravomocného rozsudku omluvit a zaplatit mu 400 tisíckorun.
Šlachta po vyhlášení rozhodnutí řekl, že rozhodnutí soudu respektuje, ale že s ním nesouhlasí a odvolá se. "Nevím, jak jinak jsem to měl tehdy řešit. Jako bývalý policista i jako politik jsem povinný upozornit na všechny trestné činnosti. Proto když mi přišel anonym upozorňující na neodvysílanou reportáž České televize, musel jsem o tom informovat. Nechápu také, proč mě žaluje Wollner, když o něm nepadlo ani slovo," řekl Šlachta. Krajský soud rozhodnutí po odvolání Šlachty zrušil, břeclavský soud se tak věcí bude muset zabývat znovu.
Obdobný spor Wollner dříve vedl s předsedou SPD Tomiem Okamurou. Skončil smírem, Okamura se omluvil.