Americký soud opět zamezil Trumpovi převzít kontrolu nad volbami
Federální soudkyně v noci na dnešek zamítla exekutivní příkaz amerického prezidenta Donalda Trumpa, jehož cílem bylo vytvořit federální seznam voličů a přímo zapojit Poštovní službu Spojených států (USPS) do volebního procesu způsobem, který by omezil korespondenční volbu. Napsala to agentura AP. Mělo se tak stát před 3. listopadem, kdy se budou konat volby do Kongresu.
Soudkyně amerického okresního soudu Indira Talwaniová už 25. června pozastavila platnost příkazu, které Trump podepsal v březnu a které bylo jeho druhým pokusem stanovit volební pravidla v zemi. Na jeho základě by vláda vytvořila seznam oprávněných voličů a následně by nařídila USPS doručovat hlasovací lístky pouze osobám uvedeným na tomto seznamu. Talwaniová tehdy rozhodla ve prospěch skupiny států vedených demokraty, které argumentovaly tím, že se republikánský prezident snaží nezákonně vměšovat do správy států a federálních voleb.
"Skutečnost, že do volby 3. listopadu 2026 zbývá nyní méně než 90 dní, podtrhuje naléhavou potřebu předběžného opatření, které zabrání žalovaným změnit volební pravidla v předvečer voleb," uvedla soudkyně.
Talwaniová svým rozhodnutím zakázala USPS podniknout jakékoli kroky k provedení zmíněného příkazu v souvislosti s volbami do Kongresu. Uvedla, že vláda se dosud odmítla postavit na obranu ústavnosti tohoto příkazu a že výkonná moc nemá pravomoc regulovat volby. Organizace hájící volební práva to uvítaly, zatímco Bílý dům uvedl, že Trump vyzval republikány ovládaný Kongres, aby schválil pozastavený návrh zákona o změně amerických voleb.
Exekutivní příkaz přichází v době, kdy Trump stále naznačuje, že dochází k rozsáhlému hlasování lidí bez amerického občanství. Prezident se svými příkazy prosazuje v Kongresu legislativu, která by zavedla povinnost prokázat občanství. Zákon Save America Act prošel Sněmovnou reprezentantů, ale uvázl v Senátu. Státy USA už mají podrobné postupy, jejichž cílem je zajistit přesnost volebních seznamů. Ukázalo se také, že hlasování lidí bez občanství je ojedinělé, podotkla AP.
Trump od voleb v roce 2020, kdy jej v prezidentském klání porazil Joe Biden, bezdůvodně tvrdí, že korespondenční hlasování je plné podvodů. Zahájil kvůli tomu i federální vyšetřování výsledků voleb z tohoto roku navzdory tomu, že opakované audity a vyšetřování, včetně těch provedených republikány, prokázaly, že se žádný rozsáhlý podvod nestal. Trump také řekl, že chce "převzít" správu voleb v oblastech ovládaných demokraty.
čtk, tb