V Kolumbii vyprostili z trosek dva dny po zemětřesení živou ženu
Téměř dva dny po zemětřesení, které si na západě Kolumbie vyžádalo nejméně dvě stovky obětí, se záchranářům podařilo z trosek dostat živou ženu. Pátrání po přeživších pokračuje, ač naděje na nalezení živých se s každou hodinou snižuje. Kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella vyhlásil v zemi třídenní státní smutek.
Údaje o počtu obětí zemětřesení v Kolumbii se různí. Zatímco v úterý večer zahraniční tiskové agentury informovaly na základě údajů samosprávných celků o 240 mrtvých, ve středu AFP revidovala údaj na 216. Poslední údaj oznámený prezidentem je181 obětíTaké počty pohřešovaných nejsou jasné, různé zdroje uvádí několik stovek či několik tisíc.
V noci na středu vytáhli záchranáři z trosek zničeného domu ve městě Pereira dvaatřicetiletou Danielu Lagovou. "Už jsme ztráceli naději, když nám zavolali," řekla její matka. Dceru podle ní pomohl objevit jeden z přeživších sousedů, který v ruinách domu zaslechl její volání o pomoc. Doma na ni čeká dvanáctiletý syn.
Záchranné práce pokračují, podle expertů je 48 až 72 hodin od katastrofy kritických pro nalezení živých. Pomoc Kolumbii po zemětřesení slíbila už řada zemí, mimo jiné Brazílie, Peru, Ekvádor, Mexiko, Spojené státy či Japonsko. Evropská unie na pomoc Kolumbii vyčlení dva miliony eur.
Kolumbijský viceprezident José Manuel Restrepo v úterý uvedl, že zahraniční vlády a mezinárodní organizace přislíbily jeho zemi pomoc v hodnotě 1,3 milionu dolarů. Kromě peněz pomoc zahrnuje technické vybavení či humanitární pomoc. Španělský deník El País napsal, že zatím není jasné, zda do Kolumbie dorazí i zahraniční záchranné týmy. V úterý se objevily informace, že kolumbijská vláda o takovou pomoc nepožádala.
Zemětřesení o síle 7,4 stupně postihlo západ Kolumbie v pondělí v 7:34 místního času. Epicentrum bylo v obci San José del Palmar v departementu Chocó, který leží u hranic s Panamou, a ohnisko v hloubce 110 kilometrů. Otřesy byly cítit i v Ekvádoru, v Panamě a také ve Venezuele, kterou 24. června zasáhla ani ne minutu po sobě dvě zemětřesení o síle 7,5 a 7,2 stupně; zemřelo při tom nejméně 6300 lidí, tisíce se dál pohřešují.