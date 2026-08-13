Stát dnes bude testovat aplikaci eDoklady, která při minulých sněmovních volbách kolabovala. Aby nezkolabovala teď při volbách komunálních
Stát dnes v rámci přípravy na podzimní komunální volby otestuje s pomocí dobrovolníků aplikaci eDoklady, která loni při sněmovních volbách kolabovala. Do veřejného zátěžového testu, který připravila Digitální a informační agentura (DIA) a ministerstvo vnitra, se lidé mohou zapojit ve 13:00. Podle úřadů by bylo ideální, kdyby jich bylo kolem 40.000, což je předpokládaná účast uživatelů eDokladů při říjnových volbách.
Ministerstvo a DIA chtějí dnešním testováním ověřit funkčnost systému v podmínkách, které se co nejvíce přiblíží reálné zátěži při volbách. Případné chyby pak plánují vyhodnotit v nejbližších 24 hodinách a opravy provést do tří až čtyř týdnů.
Uživatelé, kteří se zapojí do testu, musí v uvedený čas otevřít aplikaci, přihlásit se PINem nebo biometrií a vyčkat na automatickou aktualizaci dokladu. Cílem je to, aby se co největší počet telefonů pokusil připojit ve stejném krátkém čase.
Na samotné testování by se lidé ale měli dopředu připravit, podle úřadů je vhodné aktualizovat aplikaci, ověřit si, zda dotyčný zná PIN, a zkontrolovat občanský průkaz přidaný do aplikace. Omezená kola testování, která se konala před dnešním veřejným, totiž ukázala, že nejčastější komplikací nebyla samotná technologie, ale zapomenutý nebo chybně zadaný PIN, uvedla již dříve DIA.
eDoklady jsou dobrovolnou digitální alternativou občanského průkazu. Uživatelé, kterých je přes milion, se jimi mohou prokazovat například na úřadech, na policii či u soudů. V loňských sněmovních volbách zájem o využití aplikace přesáhl podle agentury kapacity systému, proto byl přetížený a nefunkční.
čtk, tb