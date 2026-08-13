Voliči dnes rozhodují, zda se do britského parlamentu vrátí Nigel Farage, nebo ho nahradí muž, který nosí na hlavě popelnici
V Británii dnes začaly doplňovací volby do parlamentu, v nichž se rozhodne, zda se do zákonodárného sboru vrátí šéf strany Reform UK Nigel Farage. Politik v minulém měsíci po skandálu s nepřiznanými dary v hodnotě milionů liber oznámil, že se vzdává svého poslaneckého mandátu a bude se o něj znovu ucházet. Podle agentury Reuters je jeho hlavním protivníkem parodický kandidát Hrabě Odpadkáč (Count Binface). Volební místnosti se uzavřou dnes ve 22:00 místního času (23:00 SELČ).
Zatímco se Farage snaží prokázat svou silnou místní podporu, aby po této kontroverzi posílil svou pozici, hlavní tradiční britské strany se rozhodly do voleb nevyslat žádné kandidáty a postup lídra Reform UK označily za mediální trik.
Proti Farageovi stojí navzdory tomuto rozhodnutí více než 30 soupeřů, včetně komiků a nezávislých kandidátů, což vede k nejdelšímu volebnímu lístku v britské politické historii. Nejvýraznějším konkurentem Farage je Hrabě Odpadkáč. Tato postava ve stříbrném plášti, kterou vytvořil komik Jonathan Harvey, v uplynulém desetiletí kandidovala již proti třem premiérům.
Žertovní kandidáti jsou běžnou součástí britských voleb, kde se do volebního klání lze přihlásit již za 500 liber (přibližně 14.000 Kč). Obvykle však nepředstavují hlavní konkurenci.
Farage minulý měsíc uvedl, že nové volby umožní jeho příznivcům posoudit obvinění, že řádně nenahlásil dar ve výši pěti milionů liber (142 milionů Kč) od miliardáře. V přímořském letovisku Clacton se uchází o nový mandát pod heslem "lidé proti establishmentu".
Zákonodárci musí obvykle nahlásit dary přijaté v roce před volbami do jednoho měsíce od nástupu do funkce. Parlament zahájil ve Farageově případě vyšetřování. Pokud se prokáže, že šéf Reform UK pravidla porušil, mohly by mu hrozit sankce, které by vyvolaly nové volby v daném obvodu. Farage tento dar označil za osobní a popřel, že by měl povinnost ho hlásit.
Volební obvod Clacton ve východní Anglii byl kdysi oblíbenou prázdninovou destinací Londýňanů, dnes je však upadajícím přímořským letoviskem. Její součástí je i vesnice Jaywick, která je považována za jednu z nejchudších v zemi. V parlamentních volbách v roce 2024 zde Farage získal 46 procent hlasů při volební účasti 58 procent.
čtk, tb