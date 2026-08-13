Vokřál chce být znovu primátorem Brna, vede kandidátku hnutí Přísaha
Petr Vokřál se chce znovu stát primátorem Brna coby jednička na kandidátce hnutí Přísaha. Jeho předseda Róbert Šlachta v něm vidí zkušeného politika, který město již vedl a ví, do čeho se okamžitě pustit. Za priority má hnutí bezpečnost, čistotu města nebo podporu brněnské zoologické zahrady. Komunální volby se konají 9. a 10. října spolu s prvním kolem senátních voleb.
Petr Vokřál vedl město v letech 2014 až 2018, kdy jej ve funkci vystřídala Markéta Vaňková (ODS). Tehdy byl členem hnutí ANO, v roce 2020 z něj odešel. Od roku 2025 je místopředsedou Přísahy. "Na radnici jsem působil coby primátor, potom jsem jedno období seděl v opozici a druhé období sledoval zpovzdálí. Poslední dvě období pro mě byla motivací, že do toho znovu jdeme. Podle mě se Brno zastavilo. Řada projektů, které byly nachystané, spadly zpátky do těch šuplíků," řekl Vokřál.
Kandidátku do zastupitelstva města Brna tvoří podle Vokřála převážně členové hnutí. Vyjednat spolupráci s menšími uskupeními se podle něj nepodařilo. Na druhém místě kandidátky je předsedkyně brněnské organizace hnutí Ivana Peková, ze třetího místa kandiduje Ivana Dvořáková, na čtvrtém místě je bývalý ředitel brněnské zoo Martin Hovorka. Kromě městského zastupitelstva Přísaha kandiduje i do městských částí Vinohrady a Žabovřesky, kde spojila síly s Hnutím pro Žabiny.
V posledních volbách do zastupitelstva Brna kandidátku Přísahy vedl Leoš Němec, získali necelá dvě procenta hlasů. Kromě Brna kandiduje hnutí třeba i v Břeclavi, Znojmě či Pohořelicích.
Své lídry již zveřejnily i další strany. Společnou kandidátku ODS s TOP 09 vede televizní producentka Kamila Zlatušková, kandidátku hnutí ANO poslanec Václav Trojan, jedničkou koalice KDU-ČSL a hnutí STAN je starosta Kohoutovic Jakub Hruška. SPD vede zastupitel Brna Jiří Kment. Koalice Brno naplno má v čele krajskou zastupitelku Klárou Liptákovou.
Piráti kandidují s hnutím Fakt Brno, Idealisty a hnutím Gen jako koalice TU!, lídrem je Adam Zemek. Společnou kandidátku Zelených, hnutí Žít Brno a dalších liberálních hnutí vede designérka Natálie Vencovská. Hnutí Restart pro Brno vede krajský zastupitel Martin Říha, Motoristy starosta Brna-Bystrc Tomáš Kratochvíl.
V čele hnutí Nové Brno je bývalý šéf městských architektů Michal Sedláček, hnutí Za Lužánky vede ředitelka TIC Brno Jana Janulíková, hnutí Brnoklidem náměstkyně primátorky Karin Podivinská Karasová.
Na brněnském magistrátu je nyní koalice, kterou tvoří ODS s TOP 09, Nezávislí, KDU-ČSL se STAN a SOCDEM. Měla 42 mandátů. Deset členů hnutí ANO však koncem loňského roku strana vyloučila. Učinilo tak na návrh krajského vedení, které vyzvalo zastupitele k opuštění koalice s ODS kvůli bitcoinové kauze. Tito zastupitelé zůstali ve vedení města a vytvořili klub Nezávislých. Do tohoto klubu se přidal i Petr Levíček za Trikoloru. Tři členové hnutí ANO přešli do opozice. Nyní má koalice 39 členů.