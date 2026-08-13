Putin poprvé navštívil sporné Kurilské ostrovy, Japonsko předvolalo velvyslance
Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek navštívil Iturup, největší z jižních Kurilských ostrovů, na něž si dlouhodobě kladou územní nárok Rusko i Japonsko. Jde o jeho první osobní návštěvu tohoto souostroví. Šéf Kremlu tak učinil den po rozsáhlém cvičení ruské Tichomořské flotily a poté, co KLDR odpálila další balistickou střelu do Japonského moře. Tokio Putinův krok důrazně odsoudilo a předvolalo si ruského velvyslance.
Moskva a Tokio od konce druhé světové války právě kvůli nevyřešenému sporu o Kurily nikdy nepodepsaly oficiální mírovou smlouvu. Putin návštěvou Kurilských ostrovů pokračuje v pracovní cestě po Sibiři a Dálném východě. Po středeční návštěvě města Južno-Sachalinsk na tichomořském ostrově Sachalin, kde si prohlédl vlajkovou loď ruské tichomořské flotily, Putin přicestoval na Iturup, kde mimo jiné navštívil závod na zpracování ryb.
Záběry televizní stanice Vesti zachytily Putina v tmavém obleku, jak stojí v místnosti a prohlíží si dva velké tuňáky a halibuta na stole, zatímco dva místní představitelé hovoří o rybolovu a migračním chování ryb.
"Současný status Kurilských ostrovů je zakotven v mezinárodních dokumentech jako skutečnost, která vznikla v důsledku výsledků druhé světové války. Ale i v tomto případě bylo Rusko připraveno hledat řešení s cílem uzavřít mírovou smlouvu s Japonskem," řekl ruský prezident. Vzájemné vztahy se podle něj zhoršily po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022, kdy Japonsko na Rusko uvalilo sankce a zařadilo jej mezi hlavní hrozby.
Putinovu návštěvu ostře odsoudil japonský ministr zahraničí Tošimicu Motegi. "Severní území, včetně ostrova Iturup, jsou nedílným japonským územím, a to jak z historického hlediska, tak podle mezinárodního práva, a japonská vláda proti této návštěvě důrazně protestuje," napsal ministr na síti X s odkazem na japonské označení sporných ostrovů. Vzápětí si předvolal ruského velvyslance Nikolaje Nozdreva a jeho prostřednictvím Moskvě předal důrazný protest.
Japonská premiérka Sanae Takaiči uvedla, že Putinova cesta je v rozporu s japonským postojem k Severním teritoriím a je zcela nepřijatelná. Návštěvu také považuje za další ránu pro už tak napjaté vztahy mezi oběma zeměmi. Místopředseda ruské bezpečnostní rady a někdejší ruský prezident Dmitrij Medveděv na premiérku reagoval, že "toto žvanění nic nezmění" a že Kurily "byly, jsou a zůstanou ruským územím a každý, kdo to nepochopí, bude čelit strašlivým důsledkům svého klamu".
Neshody ohledně jižní části Kurilských ostrovů Kunašir, Iturup a Šikotan a ostrůvku Habomaj, které leží nejblíže Japonsku, představují od konce druhé světové války hlavní překážku pro uzavření mírové smlouvy mezi Moskvou a Tokiem. Sovětští vojáci toto území po japonské kapitulaci v roce 1945 obsadili, a souostroví se tak stalo součástí tehdejšího Sovětského svazu. Japonsko si činí nárok na jeho jižní část, kterou nazývá Severním územím. Moskva naopak tvrdí, že jde o nedílnou a legitimní součást Ruské federace a že japonský postoj zpochybňuje výsledky druhé světové války. čtk