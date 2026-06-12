Nikoliv, říká Írán, mírovou smlouvu jsme ještě nepodepsali
Zprávy některých médií o možném podpisu americko-íránské dohody v neděli v Ženevě jsou nepravdivé, píší íránský server Núr News a agentura Fars s odvoláním na zdroj blízký íránskému vyjednávacímu týmu. Informaci o místu a dni podpisu dnes přinesla agentura Bloomberg s odkazem na zdroje obeznámené se záležitostí.
Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek uvedl, že memorandum o porozumění s Íránem by mohlo být podepsáno již o víkendu, a to za účasti viceprezidenta J.D. Vance.
Stejně jako Bloomberg o Ženevě jako místu podpisu dnes psal i server Axios, podle kterého ve čtvrtek do Evropy odletěly čtyři vojenské transportní letouny C-17 převážející vybavení pro možnou cestu viceprezidenta na podpisový ceremoniál.
Podle Fars a Núr News ale íránská strana ještě nedokončila proces posuzování a schvalování textu memoranda, a proto jsou informace o podpisu nepravdivé.
Axios dnes některé body memoranda s odvoláním na své zdroje zveřejnil. Text dohody podle serveru schválilo íránské vedení, nicméně pravděpodobně nikoli přímo sám nejvyšší vůdce Modžtaba Chameneí. Íránská agentura Mehr současně zveřejnila svou verzi 14 bodů memoranda, a to s odvoláním na zdroj blízký íránskému vyjednávacímu týmu.
čtk, tb