Za pokus o teroristický žhářský útok na synagogu dostal muž devítiletý trest vězení
V kauze pokusu o zapálení brněnské synagogy v lednu 2024 dnes Krajský soud v Brně uložil obžalovanému mladíkovi dohromady devět let vězení. Trest dostal za pokus o teroristický útok, pokus o vraždu a další skutky. Trest také zahrnuje dva roky vězení, které soud muži uložil za podporu propagace terorismu. Maximální možný trest byl deset let vězení. Obžalovaný se totiž některých činů dopustil jako mladistvý. Mladík se k větší části skutků doznal. Rozhodnutí není pravomocné, obhajoba i žalobkyně si ponechaly lhůtu pro možné odvolání.
Krajský soud kvůli tehdejšímu nízkému věku obžalovaného jednal od začátku za zavřenými dveřmi, rozsudek ale zazněl veřejně. Obžalovaný je ve vazbě, k soudu jej tak zase přivedla eskorta.
Útoku na synagogu se podle státního zastupitelství muž dopustil s dalším nezletilým, který ale není kvůli nízkému věku trestně odpovědný. Podle rozsudku se pokusili zapálit synagogu pomocí improvizovaného zařízení. Případ policisté rozkryli při prověřování skupiny, která na sociálních sítích šířila nenávistný obsah a propagovala teroristické organizace.
"Verdikt považuji za správný, protože je to podle mne zásadní kauza. Je důležité dát najevo, že toto jednání je nepřípustné. Považuji tuto kauzu svým způsobem za přelomovou, protože se zde odráží změna v chování mladistvých pachatelů, kteří kriminalitu páchají úplně jiným způsobem a s jinou brutalitou než dřív. Zde téměř absentuje motiv, protože pachatel se pokusu vraždy dopustil jen tak pro legraci," řekla po vyhlášení rozsudku žalobkyně Petra Lastovecká.
Trest nyní dvacetiletého muže zahrnuje i pokus o vraždu z března 2024. S dalším komplicem, který není kvůli věku trestně odpovědný, si obžalovaný podle žalobkyně vyhlédl člověka slabší tělesné konstituce žijícího na okraji společnosti. Nejprve jej opili, poté napadli. Muž útok přežil a vyhledal pomoc.
Právě tento skutek je podle obhájce jediným problematickým v rozhodnutí soudu. "Jediné, s čím my kolidujeme s tím rozhodnutím, je jeden skutek, ve kterém my spatřujeme mírnější trestnou činnost, než spatřuje nalézací soud. Kde on (soud) ve skutku vidí pokus vraždy, my vidíme maximálně nějaké ublížení na zdraví," řekl obhájce Karel Schelle.
V souvislosti s pokusem o vraždu trest zahrnuje i vydírání, kdy mladík svědkyni vražedného útoku hrozil násilím, pokud by oběti pomohla a čin oznámila. Trest také zahrnuje i předchozí ukládaný trest, který mu soud uložil mimo jiné za ublížení na zdraví a další. Dvěma roky vězení soud muže potrestal i ze šíření závadného obsahu na internetu, konkrétně z propagace islámských teroristických organizací a z podněcování antisemitismu, skutku se dotyčný dopustil už jako plnoletý.
čtk, tb