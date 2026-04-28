Čeští vlastenci se dočkali, třicátého března mohou oficiózně slavit státní vlajku
Výčet významných dnů v kalendáři se rozšíří o Den české vlajky, který bude připadat na 30. března. Novelu premiéra Andreje Babiše a Radka Vondráčka (oba ANO) dnes podepsal prezident Petr Pavel. O jeho podpisu informoval Hrad. Předloha bude účinná den poté, co vyjde ve Sbírce zákonů.
Babiš zdůvodnil doplnění významných dnů tím, že státní vlajka je základním symbolem Česka a vyjadřuje jeho nezávislost a svrchovanost. "Státní vlajka České republiky je reprezentativním symbolem samostatného a suverénního státu v mezinárodním i vnitrostátním prostoru," napsal Babiš v důvodové zprávě.
