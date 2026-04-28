Ukrajinské drony udeřily na rafinerii v ruském Tuapse, na místě vypukl rozsáhlý požár
Ukrajina v noci na úterý provedla další dronový úder na rafinerii ve městě Tuapse v Krasnodarském kraji na jihozápadě Ruska. Na místě vypukl rozsáhlý požár, oznámil na síti Telegram místní gubernátor Veniamin Kondraťjev a dodal, že úřady evakuují obyvatele v okolí závodu. Ukrajina, která od února 2022 vzdoruje ruské invazi, pravidelně podniká vzdušné údery na ruské vojenské a energetické objekty, aby tak snížila možnosti Moskvy financovat válku.
"Na hašení požáru se podílí 164 lidí, nasazeno je 46 kusů techniky," oznámil Kondraťjev. Poznamenal, že se zásahový tým brzy rozšíří. Úřady mezitím zřídily nouzové ubytování pro evakuované v místní škole. Tuapse je významný jihoruský přístav, který slouží mimo jiné jako exportní centrum ropných produktů. Ve městě se vedle námořního terminálu nachází i velká ropná rafinerie schopná zpracovat 12 milionů tun ropy ročně.
Rafinerie stejně jako přístavní zařízení v Tuapse se staly terčem ukrajinských úderů opakovaně. Před týdnem 20. dubna Ukrajina podnikla nálet na tamní námořní terminál, kde následně vypukl velký požár. Ruská služba stanice BBC uvedla, že se vznítila uskladněná ropa. Hasičům se plameny podařilo uhasit po pěti dnech. Ukrajina na Tuapse zaútočila také 16. dubna.
Stanice Deutsche Welle (DW) před týdnem napsala, že dvojice nedávných ukrajinských vzdušných útoků na rafinerii a ropný terminál v Tuapse způsobila rozsáhlé ekologické škody. Místní úřady i obyvatelé informovali o úniku ropy do moře i toxickém "ropném dešti", uvedla stanice. O rozsahu ekologických škod se po nejnovějším útoku úřady nezmínily.
