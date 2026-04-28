Střelec z galavečeře čelí obvinění z pokusu o atentát na prezidenta
Muž, který střílel při sobotní galavečeři za účasti prezidenta Donalda Trumpa, si u soudu vyslechl obvinění z pokusu o atentát na prezidenta, informují agentury. Jednatřicetiletý Cole Tomas Allen z Kalifornie je obviněn také ze zločinů souvisejících s použitím střelné zbraně a s převážením zbraní mezi americkými státy.
Soudce nařídil, že Allen zůstane ve vazbě až do následujícího soudního líčení, které je naplánované na čtvrtek. Na něm se má rozhodnout, zda soud vyhoví požadavku prokuratury a nařídí uvěznění podezřelého muže během celého procesu. "Pokusil se o atentát na prezidenta Spojených států Donalda J. Trumpa," řekla žalobkyně Jocelyn Ballantineová.
Allen se k soudu dostavil v modrém vězeňském obleku a uvedl, že bude na všechny otázky odpovídat pravdivě. Ke svému obvinění se nevyjádřil
Tajná služba v sobotu večer místního času evakuovala Trumpa a další členy kabinetu z galavečeře s korespondenty Bílého domu ve Washingtonu poté, co ozbrojený muž začal střílet v hotelu, kde se událost konala. Na místě byl zadržen učitel a herní vývojář Allen, který bezpečnostním složkám řekl, že cílil na členy Trumpovy administrativy. Postřelen byl jeden z členů prezidentovy ochranky, zatím však není jasné, kdo jej zasáhl.
"Násilí nemá místo ve veřejném životě. Nemůže a nebude používáno k narušování demokratických institucí a určitě nebude nadále používáno proti prezidentovi Spojených států," řekl na tiskové konferenci po soudním jednání úřadující ministr spravedlnosti Todd Blanche. Federální prokurátorka ve Washingtonu Jeanine Pirrová uvedla, že Allen bude obviněn i z dalších zločinů. Jeho cílem bylo podle ní zabít co nejvíce vysoce postavených činitelů.
Prezidentova mluvčí Karoline Leavitt v pondělí uvedla, že ochranka podle Trumpa odvedla dobrou práci a že prezident již mluvil s postřeleným agentem. Galavečeře s korespondenty, která byla po střelbě ukončeně, se podle ní uskuteční znovu v náhradním termínu za prezidentovy účasti.
Hotel Hilton, kde se večeře odehrávala, sdělil, že dodržoval přísná bezpečností opatření v souladu s požadavky Tajné služby chránící prezidenta.