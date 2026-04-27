Pavel chce dál jet na summit NATO, Macinka připravuje odvetu
Co chce ministr zahraničí udělat prezidentovi a jak na to chce hlava státu odpovědět
Premiér Andrej Babiš v polovině března skrze média prezidentu Petru Pavlovi sdělil, že „bude nejlepší“, když na letní summit NATO v Ankaře v rámci české delegace nepojede. Poté na svém postoji nepřímo trval, ale dlouho se vyhýbal osobnímu jednání na dané téma – dojít by k němu mělo příští pátek. Ani setkání mezi čtyřma očima však nemusí znamenat obrat v Babišově rozhodnutí, ani zmírnit dlouhodobé napětí mezi Hradem a Strakovou akademií, jež vyvolává zejména ministr zahraničí Petr Macinka.
I kdyby Babiš při setkání Pavlovi ustoupil, nemusí to nic znamenat. „Ne,“ říká Respektu Macinka krátce na otázku, jak by se v takové chvíli zachoval. Tedy jestli by pro hlavu státu nechal vyřídit akreditaci na summit. O ty se stará na návrh ministra zahraničí Stálá delegace České republiky při NATO – ale nedostala k tomu od ministra povolení a Macinka trvá na tom, že ani nedostane.
Šéf diplomacie vede s Pavlem válku kvůli tomu, že nejmenoval jeho spolustraníka Filip Turka členem vlády. Ačkoli je jasné, že ministrem se čestný prezident Motoristů nestane, spor se stále vyostřuje a Macinka hledá další způsoby, jak prezidentovi „zatopit“. Čím dál častěji ho označuje za lídra „opozice“ a jeho cílem by mohlo být trvalé odstranění prezidenta z politiky (například i kvůli tomu, že současná koalice podle všeho postaví vlastního kandidáta v boji o Hrad).
Pro Macinku je to nejen boj politický, ale i osobní. Podle jemu blízkých lidí po rozhovorech s okolím prezidenta situaci vnímal tak, že když si rezort s Turkem vymění a čestný prezident Motoristů namísto zahraničí dostane úřad životního prostředí, prezident už jeho spojence na ministerský post jmenuje. K tomu však nedošlo a Hrad se tváří, že ani dojít nemělo. Což Macinka bere jako zradu.
