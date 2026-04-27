Výroky nepřijatelné, omluva zazněla. Tak se vláda shodla na Turkovi
Výroky poslance Motoristů Filipa Turka o úřednících jako parazitech jsou nepřijatelné, omluva zazněla, shodli se na tiskové konferenci po jednání vlády ministryně financí Alena Schillerová (ANO), vnitra Lubomír Metnar (ANO) a obrany Jaromír Zůna (za SPD). Schillerová na novinářský dotaz uvedla, že by se jí výrok mohl dotknout osobně, protože léta byla úřednicí, ale Turek ji dnes vysvětloval, že nemluvil o úřednících obecně. O víkendu se Turek v debatě televize Nova omluvil úředníkům ministerstev, pokud se jich jeho slova dotkla.
Schillerová také připomenula, že prohřešek plánuje s Turkem a předsedou Motoristů Petrem Macinkou probrat premiér Andrej Babiš (ANO).
"Určitě byly ty výroky nepřijatelné a nešťastné, do politické rétoriky to nepatří, je to pro mne nepřijatelné," řekl Metnar. Zůna doplnil, že by zdůraznil, že omluva zazněla.
Turek nedávno na setkání k výročí internetové televize XTV podle serveru Blesk řekl, že na resortech, které vedou ministři za Motoristy, je plno "progresivistických, levicových, někdy zelených, někdy různých jiných parazitů" a Motoristé se je rozhodli "postupně deratizovat". Ve vládě je za Motoristy Macinka, Igor Červený jako ministr životního prostředí, Oto Klempíř v čele ministerstva kultury a Boris Šťastný jako ministr pro sport.
čtk, tb