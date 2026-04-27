0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Jak si Hurvínek představoval válku
Archiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
16:02

Výroky nepřijatelné, omluva zazněla. Tak se vláda shodla na Turkovi

Výroky poslance Motoristů Filipa Turka o úřednících jako parazitech jsou nepřijatelné, omluva zazněla, shodli se na tiskové konferenci po jednání vlády ministryně financí Alena Schillerová (ANO), vnitra Lubomír Metnar (ANO) a obrany Jaromír Zůna (za SPD). Schillerová na novinářský dotaz uvedla, že by se jí výrok mohl dotknout osobně, protože léta byla úřednicí, ale Turek ji dnes vysvětloval, že nemluvil o úřednících obecně. O víkendu se Turek v debatě televize Nova omluvil úředníkům ministerstev, pokud se jich jeho slova dotkla.

Schillerová také připomenula, že prohřešek plánuje s Turkem a předsedou Motoristů Petrem Macinkou probrat premiér Andrej Babiš (ANO).

"Určitě byly ty výroky nepřijatelné a nešťastné, do politické rétoriky to nepatří, je to pro mne nepřijatelné," řekl Metnar. Zůna doplnil, že by zdůraznil, že omluva zazněla.

Turek nedávno na setkání k výročí internetové televize XTV podle serveru Blesk řekl, že na resortech, které vedou ministři za Motoristy, je plno "progresivistických, levicových, někdy zelených, někdy různých jiných parazitů" a Motoristé se je rozhodli "postupně deratizovat". Ve vládě je za Motoristy Macinka, Igor Červený jako ministr životního prostředí, Oto Klempíř v čele ministerstva kultury a Boris Šťastný jako ministr pro sport.

čtk, tb

