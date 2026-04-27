Jihomoravská opozice neuspěla s návrhem, aby kraj odmítl sjezd sudetských Němců
Opoziční zastupitelé za Stačilo! nebo SPD neuspěli s návrhem, aby se Jihomoravský kraj distancoval od nadcházejícího sjezdu sudetských Němců v Brně. Žádali, aby se tím krajské zastupitelstvo zabývalo, ale jejich návrh nebyl schválen. Chtěli jednat také o tom, aby kraj odňal dotace spolku Meeting Brno, který zástupce Sudetoněmeckého krajanského sdružení do Brna pozval, sjezd však neorganizuje.
Na pondělní zasedání dorazila asi dvacítka odpůrců sjezdu. Opoziční návrhy podpořili potleskem, více se však nevyjadřovali. Několik z nich využilo prostor k vyjádření na konci zasedání.
Sjezd pořádá Sudetoněmecké krajanské sdružení, které zastupuje zájmy Němců odsunutých z Československa po druhé světové válce a jejich potomků. V Brně se od 22. do 25. května uskuteční 76. ročník, bude to poprvé v Česku. Sudetské Němce do Brna pozvali zástupci festivalu Meeting Brno, což je spolek na podporu kulturní činnosti. Iniciativa organizuje na jižní Moravě mimo jiné takzvaný Pochod smíření, který připomíná poválečný odsun německých obyvatel Brna.
V půlce dubna se téma sjezdu dostalo i na program brněnského zastupitelstva. I tehdy proti němu protestovaly v jednací síni desítky lidí. Primátorka Markéta Vaňková (ODS) sjezd sudetských Němců podpořila. Brněnští zastupitelé sice neschválili usnesení o podpoře sjezdu, ale ani návrh na zrušení akce. Pouze vzali na vědomí informaci o jejím konání. Usnesli se však na tom, že vítají snahy o usmíření. Konání sjezdu tehdy na jednání podpořil brněnský rodák a dramatik Milan Uhde. Odpůrci akce ho kvůli tomu označili za vlastizrádce.
Na pondělním jednání jihomoravského zastupitelstva vystoupil mimo jiné Bohumil Smutný (Stačilo!). Navrhl zastupitelům vzít na vědomí dodatek ke smlouvě o dotaci, kterou Jihomoravský kraj uzavřel se spolkem Meeting Brno. V dodatku by podle něj měly být specifikovány neuznatelné výdaje, které se týkají festivalových aktivit a které jsou přímo či nepřímo spojené s konáním sjezdu.
Návrh neuspěl, neprošlo ani zařazení dvou bodů, které navrhoval zastupitel za SPD Tomáš Kotas. Návrhy obsahovaly usnesení, jehož schválením měli krajští zastupitelé důrazně odmítnout konání sjezdu na území Brna. Vyzýval také organizátory k upuštění od konání akce nebo k tomu, aby vypověděli smlouvu o dotaci, kterou kraj poskytl spolku Meeting Brno. Kriticky se k dotaci staví i opoziční zastupitelé za hnutí ANO.