Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
14:12

Španělský ministr turismu říká: "Kupujte letenky, rychle, než zdraží!"

Španělský ministr průmyslu a turistiky Jordi Hereu vyzval k tomu, aby si lidé co nejdříve kupovali letenky, protože hrozí, že budou čím dál dražší. Informoval o tom dnes deník El Mundo. Hereu varoval před růstem cen kvůli válce Spojených států a Izraele s Íránem, v níž nyní platí sice příměří, ale mírové rozhovory uvázly na mrtvém bodě. To snižuje šance na otevření Hormuzského průlivu, který je klíčový pro vývoz ropy z oblasti Perského zálivu.

"Doporučujeme, aby si lidé koupili letenky hned, protože aerolinky nyní používají palivo, které nakoupily před nějakou dobou," řekl Hereu. "Už teď je jasné, že ceny vzrostly, a to může ovlivnit poptávku," dodal.

Španělsko zažilo loni rekordní příliv turistů: do země přicestovalo téměř 97 milionů návštěvníků, což bylo o 3,2 procenta více než v roce 2024. Podle Hereua by tento trend mohly ohrozit rostoucí ceny letenek v důsledku vyšších nákladů aerolinek na letecké palivo.

Ministr také řekl, že Španělsko má větší zásoby a vyšší výrobní kapacitu leteckého paliva než ostatní země. "Ale pokud budou mít problémy země, odkud k nám turisté cestují, budeme je mít také," varoval. Španělsko v současné době vyrábí asi 80 procent kerosinu, který spotřebovává,

Náklady aerolinek se zvýšily během války na Blízkém východě rovněž kvůli uzavírkám vzdušného prostoru několika zemí v regionu, což letecké společnosti donutilo měnit trasy. Ty byly často delší, čímž se spotřebovalo více leteckého paliva, napsal minulý týden server stanice BBC.

čtk, tb

