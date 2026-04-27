Španělský ministr turismu říká: "Kupujte letenky, rychle, než zdraží!"
Španělský ministr průmyslu a turistiky Jordi Hereu vyzval k tomu, aby si lidé co nejdříve kupovali letenky, protože hrozí, že budou čím dál dražší. Informoval o tom dnes deník El Mundo. Hereu varoval před růstem cen kvůli válce Spojených států a Izraele s Íránem, v níž nyní platí sice příměří, ale mírové rozhovory uvázly na mrtvém bodě. To snižuje šance na otevření Hormuzského průlivu, který je klíčový pro vývoz ropy z oblasti Perského zálivu.
"Doporučujeme, aby si lidé koupili letenky hned, protože aerolinky nyní používají palivo, které nakoupily před nějakou dobou," řekl Hereu. "Už teď je jasné, že ceny vzrostly, a to může ovlivnit poptávku," dodal.
Španělsko zažilo loni rekordní příliv turistů: do země přicestovalo téměř 97 milionů návštěvníků, což bylo o 3,2 procenta více než v roce 2024. Podle Hereua by tento trend mohly ohrozit rostoucí ceny letenek v důsledku vyšších nákladů aerolinek na letecké palivo.
Ministr také řekl, že Španělsko má větší zásoby a vyšší výrobní kapacitu leteckého paliva než ostatní země. "Ale pokud budou mít problémy země, odkud k nám turisté cestují, budeme je mít také," varoval. Španělsko v současné době vyrábí asi 80 procent kerosinu, který spotřebovává,
Náklady aerolinek se zvýšily během války na Blízkém východě rovněž kvůli uzavírkám vzdušného prostoru několika zemí v regionu, což letecké společnosti donutilo měnit trasy. Ty byly často delší, čímž se spotřebovalo více leteckého paliva, napsal minulý týden server stanice BBC.
čtk, tb