Kontrolní výbor podpořil ústavní pravomoc NKÚ dohlížet na televizi a rozhlas
Sněmovní kontrolní výbor doporučil schválit ústavní novelu, která dává Nejvyššímu kontrolnímu úřadu (NKÚ) pravomoc kontrolovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu. Účelem změny, se kterou přišel Senát, je zvýšení průhlednosti ekonomiky dvojice veřejnoprávních médií, jejíž součástí jsou zákonem stanovené poplatky. Předlohu v úterý doporučil schválit sněmovní mediální výbor a již dříve ji podpořila i stálá komise pro ústavu. Druhé čtení ústavní novely je na programu řádné květnové schůze.
Navrhované znění ústavní novely je, že "Nejvyšší kontrolní úřad dále vykonává kontrolu hospodaření právnických osob zřízených zákonem poskytujících veřejnou službu v oblasti televizního a rozhlasového vysílání." Změnu podporuje i prezident NKÚ Miloslav Kala.
Výbor naopak ve středu nepodpořil pozměňovací návrh pirátských poslanců Olgy Richterové a Samuela Volpeho, který kromě jiného rozšiřoval působnost NKÚ. Měl by podle nich kontrolovat i právnické osoby založené zvláštním zákonem a státní i polostátní firmy. Také řadil zákony upravující působnost a organizační strukturu NKÚ mezi takzvané organické zákony podle článku 40 ústavy. Znamenalo by to, že jejich změnu musí schválit Sněmovna i Senát. "Když už zasahujeme do ústavy, pojďme to rozšířit," hájil Volpe návrh.
Zástupkyně předkladatelů, senátorka Hana Kordová Marvanová (klub ODS a TOP 09) s návrhem Pirátů nesouhlasila. Uvedla, že předložená novela je vydiskutovaná a s navrženou věcnou změnou nemá nikdo problém. Zařazení zákonů upravujících fungování NKÚ mezi organické zákony by podle ní navíc mohlo zablokovat i užitečné změny zákonů, pokud by byly součástí širší změny.
Podle místopředsedy výboru Josefa Kotta (ANO) je novela v předložené podobě přijatelná a není potřeba do ní přidávat další změny. Bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (TOP 09) poznamenal, že dobře míněný návrh Volpeho by vedl k tomu, že nakonec nebude přijato nic.
Pro pirátský návrh hlasovali jen tři členové výboru, a to Richterová, Lucie Sedmihradská a Jakub Krainer (oba STAN). Kala zaujal neutrální postoj, ale vyslovil se pro zahájení diskuse o rozšíření kontrolní působnosti.
Bývalý ministr kultury Martin Baxa (ODS) zopakoval, že plánuje předložit pozměňovací návrh, kterým by zařadil zákony o ČT a ČRo právě mezi uvedené organické zákony. Chce o tom ale ještě vést debatu. Pro doporučující stanovisko k celému návrhu novely hlasovalo 11 členů výboru. Zdrželi se pouze poslanci STAN Sedmihradská a Krainer.