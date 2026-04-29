Slovenský nejvyšší soud potvrdil trest pro útočníka, který postřelil premiéra Fica
Slovenský nejvyšší soud ve středu potvrdil trest 21 let vězení pro útočníka, který předloni střelbou z pistole vážně zranil premiéra Roberta Fica. Soud zároveň potvrdil právní kvalifikaci tohoto skutku jako zločin teroristického útoku. Rozsudek je pravomocný. Obžalovaný Juraj Cintula tak neuspěl s hlavní částí svého odvolání proti loňskému verdiktu nižšího soudu.
Nejvyšší soud rozhodl, že nyní třiasedmdesátiletý Cintula útočil na Fica jako na předsedu vlády. Tím podle něj měl v úmyslu poškodit ústavní zřízení země, což je podle trestního zákoníku znakem teroristického útoku. Soudní senát přitom odmítl argumentaci obhajoby, že Cintula zamýšlel ministerského předsedu jen zranit.
Cintula svou vinu dříve nepopřel. Obhajoba už u Specializovaného trestního soudu a pak také u nejvyššího soudu ale zpochybňovala klasifikaci činu jako terorismus, jak to navrhovala obžaloba. Návrhu obžaloby soud prvního stupně nakonec vyhověl a žalobkyně se proti tomuto rozsudku neodvolala. Obhajoba žádala případ posoudit jako zločin útoku na veřejného činitele, za který trestní zákoník předpokládá trest sedm až 12 let vězení.
Útočník pětkrát vystřelil na ministerského předsedu z bezprostřední blízkosti, když Fico po výjezdním zasedání vlády v Handlové v květnu 2024 přišel pozdravit lidi na náměstí. Premiérovi způsobil poranění břicha, kyčelního kloubu, předloktí a palce na pravé noze. Fico následně podstoupil několik operací. Atentátníka označil za ubožáka a nástroj nenávisti, kterou v něm živila média a opoziční politici.