Brusel žaluje Česko a Maďarsko kvůli evropskému zatýkacímu rozkazu
Evropská komise se rozhodla zažalovat Česko a Maďarsko kvůli nedodržování pravidel o evropském zatýkacím rozkazu. Záležitostí by se měl nyní zabývat Soudní dvůr Evropské unie.
Česko a Maďarsko podle EK nedodržují rámcové rozhodnutí Rady EU o evropském zatýkacím rozkazu. Jde o předpis přijatý v roce 2002, který stanoví pravidla pro fungování evropského zatýkacího rozkazu ve všech členských státech sedmadvacítky. Komise zahájila řízení o nesplnění povinnosti s Prahou a Budapeští již před několika lety. První formální výzvu zaslala Česku v prosinci 2020 a Maďarsku v červnu 2021.
Evropský zatýkací rozkaz je nástroj v rámci EU, který umožňuje státům rychleji si mezi sebou předávat osoby podezřelé nebo odsouzené za trestné činy. "Komise uvádí, že české právo nezajišťuje, aby byla vyžádaná osoba buď dočasně předána členskému státu vydávajícímu (zatýkací rozkaz), nebo vyslechnuta v členském státě vykonávajícím (zatýkací rozkaz), a to do doby rozhodnutí o jejím předání," stojí v prohlášení EK. "Dále české právo nezajišťuje, aby délka dočasného předání byla stanovena na základě vzájemné dohody mezi vydávajícím soudním orgánem a vykonávajícím soudním orgánem," dodává komise ve středeční v tiskové zprávě.
Česko nesprávně převedlo několik ustanovení rámcového rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu, míní komise. Následně ČR přijala nový pozměňující zákon, aby obavy unijní exekutivy odstranila. Podle komise ale všechny její obavy vyřešeny nebyly.