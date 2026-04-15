Babiš si připravuje půdu na obří rozpočtové schodky
Zadlužení Česka se zřejmě v následujících letech zvýší navzdory programu vlády
Čtete jeden z našich newsletterů. Přihlaste se k jejich odběru a budou vám chodit do e-mailové schránky. Máte z čeho vybírat. Silvie Lauder píše newsletter V pasti pohlaví, Markéta Plíhalová pak Jednotku intenzivní péče. Světovému dění se věnuje newsletter GARRIGUE, domácí politice newsletter PLAMÍNKOVÁ. Pomezí byznysu a politiku popisuje Sečteno, podtrženo, který připravuje Filip Zelenka.
Předseda vlády Andrej Babiš už nyní avizuje, že se při sestavování rozpočtu na příští rok nebude jeho kabinet držet při zemi. „Připravujeme nový rozpočet a já ho nebudu připravovat podle toho, jak nám někdo v Bruselu vypočítal saldo,“ uvedl v projevu na konferenci Úspěšné Česko, kterou uspořádala Hospodářská komora. „My máme zdravé finance a chceme investovat,“ dodal s tím, že chce, aby jeho vláda zafinancovala všechny investice, jež jsou připravené.
Premiéra pak o pár minut později doplnil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček s tím, že rozpočet na dopravu bude pro příští rok rekordní. Jinými slovy, bude to tedy více než letošních (a také rekordních) 169 miliard korun.
Babiš svými výroky odkazuje na fakt, že unijní rozpočtová pravidla kladou na členské státy povinnost mít rozpočtový deficit pod úrovní tři procenta HDP. Šéf hnutí ANO v této souvislosti tvrdí, že Česko je devátá nejméně zadlužená země EU, proto by neměl být vyšší schodek rozpočtu problémem. „Naše strategie je investovat,“ shrnul to Babiš. Navazuje tak na prohlášení z konce března, kdy připustil, že rozpočtový schodek v příštím roce bude vyšší než letošních 310 miliard.
Na konferenci Hospodářské komory Babiš rovněž vyvrátil výroky ministryně financí Aleny Schillerové. Uvedl, že vláda počítá jak se snížením korporátní daně z 21 na 19 procent, tak se zrychlením odpisů. Šéfka státní kasy přitom v předešlých týdnech řekla, že se přiklání nakonec spíše ke zrychlení odpisů. „Obojí nejde. Snížení korporátní daně a odpisová politika jsou opravdu velmi drahé věci. Musíte si vybrat,” vysvětlovala Schillerová. Ekonomové spočítali, že snížení korporátní daně by znamenalo snížení příjmů státu o 23 miliard ročně.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu