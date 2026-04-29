Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Jak si Hurvínek představoval válku
15:00

CVVM: Nejvíc lidí věří prezidentu Pavlovi, nejméně Babišově vládě

Největší důvěru české veřejnosti má stejně jako ke konci loňského roku prezident Petr Pavel a na komunální úrovni starostové obcí. Naopak nejvýraznější část občanů vyjádřila svou nedůvěru vůči nové vládě premiéra Andreje Babiše (ANO) a Poslanecké sněmovně. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Podle něj je víc než polovina obyvatel Česka s politickou situací nespokojená, 14 procent je spokojeno a 30 procent není ani spokojeno, ani nespokojeno.

Průzkum se konal letos od 27. března do 8. dubna a zúčastnilo se ho 1031 obyvatel ČR starších 15 let. Kvůli změně metodologie nejsou výsledky srovnatelné s výsledky předchozích průzkumů do roku 2024. "Důvěra k prezidentovi, vládě a ke Sněmovně a hodnocení současné politické situace jsou výrazně ovlivněny tím, koho dotázaní volili v prezidentských a sněmovních volbách. Vliv sociodemografik je podstatně nižší, často zanedbatelný," uvedli autoři průzkumu.

Prezidentovi vyjadřovaly důvěru tři pětiny občanů, 14 procent dotázaných se k němu stavělo "tak napůl" a nedůvěru mu vyslovila čtvrtina respondentů. Starostům či starostkám i obecním zastupitelstvům důvěřuje nadpoloviční většina občanů - 56 procent starostům/starostkám a 52 procent obecním zastupitelstvům, nedůvěra je u nich 16, respektive 15 procent.

Babišově vládě vyjádřila důvěru čtvrtina české veřejnosti, naopak 46 procent koaličnímu kabinetu ANO, SPD a Motoristů nedůvěřuje. Ještě o něco hůře dopadla podle CVVM Poslanecká sněmovna. Důvěru jí vyslovila pětina občanů, výrazná část populace zaujala nerozhodný postoj "tak napůl" a 41 procent jí nedůvěřuje.

Senátu vyjádřilo důvěru 39 procent občanů a nedůvěřovalo mu 28 procent. Srovnatelně z hlediska získané důvěry jsou na tom krajská zastupitelstva a hejtmani a hejtmanky. Nedůvěra se u krajských reprezentací pohybuje pod pětinou veřejnosti.

