Policie zadržela muže, jenž v Londýně pobodal dva Židy
Britská policie ve středu zadržela 45letého muže poté, co před synagogou ve čtvrti Golders Green na severozápadě Londýna pobodal dva Židy. Muž byl původně zadržen kvůli podezření z pokusu o vraždu, později policie uvedla, že událost považuje za teroristický čin. Šéf londýnské policie Mark Rowley řekl, že útok byl namířen proti židovské komunitě.
Muže po činu zadrželi pracovníci synagogy a policie jej poté omráčila taserem a zatkla. Útok označovaný za antisemitský odsoudili britský premiér, londýnský starosta či izraelský prezident. Ve čtvrti se židovskou komunitou se za uplynulý měsíc odehrály žhářské útoky na sanitky židovské charitativní organizace i na synagogy.
Organizace Shomrim zajišťující bezpečnost židovské komunity uvedla, že na ulici Golders Green Road byl spatřen muž mávající nožem. Snažil se bodat Židy i policisty, z nich ale žádný zraněn nebyl. Podrobnosti o útočníkovi zatím známy nejsou. Napadení muži ve věku 36 a 76 let, které nejprve ošetřovali příslušníci židovské charitativní organizace Hatzola, jsou ve stabilizovaném stavu v nemocnici.
Šéf policieMark Rowley uvedl, že 45letý podezřelý má z minulosti záznamy o závažných násilných činech a o problémech s duševním zdravím.
"Antisemitský útok v Golders Green je naprosto otřesný. Útoky na naši židovskou komunitu jsou útoky na Británii. Děkuji organizacím Shomrim a Hatzola i policii za rychlý zásah. Pachatelé budou postaveni před soud," napsal předseda britské vlády Keir Starmer na sociální síti X. Londýnský starosta Sadiq Khan uvedl, že londýnská židovská komunita se stala terčem řady šokujících antisemitských útoků a že ve společnosti nesmí být pro antisemitismus absolutně žádné místo.
Incident se stal asi 300 metrů od místa, kde se minulý měsíc odehrál žhářský útok na sanitky Hatzoly a asi půl kilometru od pamětní zdi obětem útoku Hamásu na Izrael ze 7. října 2023 a íránských demonstrantů, která byla v úterý zapálena. Od 23. března, kdy byly v Golders Green zapáleny čtyři sanitky patřící židovské charitativní organizaci, se v britské metropoli odehrálo několik žhářských útoků na synagogy a další židovské cíle. Při žádném z těchto incidentů nebyl nikdo zraněn. Policie v pondělí oznámila, že dosud v této věci zadržela celkem 26 lidí. Vyšetřuje, zda za útoky nestojí Írán, proti němuž vedou od konce února válku Izrael a Spojené státy.