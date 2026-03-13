Nový íránský duchovní vůdce byl zraněn a nejspíš je znetvořený, oznámil Hegseth
Nový íránský duchovní vůdce Modžtaba Chameneí byl zraněn a pravděpodobně znetvořen, řekl na tiskovém briefingu Pentagonu americký ministr obrany Pete Hegseth. Zpravodajský server BBC uvedl, že nejsou k dispozici žádné důkazy, podle kterých byl íránský duchovní vůdce znetvořen. Íránská státní televize ale už dříve Modžtabu Chameneího označila za zraněného ve válce. Podle Hegsetha bylo při americko-izraelských úderech v Íránu, které začaly poslední únorový den, zasaženo na 15.000 cílů.
Hegseth zmínil čtvrteční prohlášení Modžtaby Chameneího, které přečetl moderátor íránské státní televize. Šéf Pentagonu v této souvislosti položil otázku, proč nebylo zveřejněno i video íránského vůdce, nebo alespoň zvukový záznam. "Myslím, že víte proč," dodal Hegseth s tím, že Modžtaba Chameneí se bojí, je zraněn, skrývá se a nemá podporu.
Otec Modžtaby Chameneího Alí Chameneí, jakož i žena a syn nového vůdce, byli zabiti 28. února, v první den americko-izraelských úderů na Írán. Deník The New York Times (NYT) s odkazem na tři íránské zdroje hovořící pod podmínkou zachování anonymity uvedl, že Modžtaba Chameneí byl zraněn v první den americko-izraelských úderů a utrpěl mimo jiné zranění nohou.
Spojené státy podle Hegsetha nyní dál "ničí armádu radikálního íránského režimu způsobem, jaký svět ještě neviděl". Podle šéfa Pentagonu přišel Írán o letectvo, námořnictvo, protivzdušnou obranu i schopnost odpalovat rakety. Počet střel, které Írán vyslal, podle Hegsetha od začátku operace klesl o 90 procent a počet dronových útoků o 95 procent.
V Hormuzském průlivu, což je klíčová vodní cesta pro dopravu ropy z Blízkého východu na světové trhy, Írán podle ministra útočí "z čirého zoufalství" a Spojené státy situaci aktivně řeší. Doprava Hormuzským průlivem v důsledku války téměř ustala, při normálním provozu touto úžinou prochází asi pětina globálních dodávek ropy a zemního plynu.
Spojené státy podle Hegsetha také pověřily vyšetřovatele, který nepatří k oblastnímu velitelství ozbrojených sil USA CENTCOM, vyšetřováním zásahu dívčí školy na jihu Íránu. Hegseth uvedl, že vyšetřování potrvá, jak dlouho to bude potřeba. Agentura Reuters minulý týden uvedla, že podle pokračujícího interního vyšetřování mají úder zřejmě na svědomí Spojené státy.
Web stanice CNN s odvoláním na dva zdroje obeznámené s předběžnými závěry aktuálního vojenského vyšetřování dodal, že americká armáda instituci zasáhla omylem, pravděpodobně kvůli zastaralým informacím o nedaleké námořní základně. Zásah školy si tehdy podle íránských médií vyžádal životy nejméně 168 dětí a 14 učitelů.
Spojené státy zároveň podle ministra obrany v pátek provádějí zatím nejintenzivnější údery na Írán. O tempu a načasování konfliktu podle Hegsetha rozhoduje prezident Donald Trump. Ministr obrany také na briefingu zmínil zřícení amerického vojenského tankovacího letounu nad západním Irákem. Americké ozbrojené síly předtím potvrdily, že zahynuli čtyři z šesti členů posádky. Hegseth čtvrteční incident označil za tragickou nehodu a všechny členy posádky za hrdiny.
Šéf sboru náčelníků štábů Dan Caine rovněž vzdal hold členům posádky zříceného letounu. Spojené státy podle Cainea v Íránu dosud zasáhly na 6000 cílů. Hegseth uvedl, že spolu s Izraelci Spojené státy zasáhly přes 15 risíc cílů. Šéf sboru náčelníků štábů také stejně jako šéf Pentagonu uvedl, že Spojené státy aktivně řeší situaci v Hormuzském průlivu a cílí zejména na íránská minonosná plavidla. Podle Cainea budou Američané také nadále útočit na íránské továrny, které slouží jak sklady zbraní.