Pokud bude platit zákon o registraci subjektů se zahraničními vazbami, opozice se obrátí na soud
Opozice se obrátí na Ústavní soud, pokud bude platit zákon o registraci neziskových organizací se zahraničními vazbami. Ve Sněmovně to řekli předsedové Pirátů Zdeněk Hřib a klubu STAN Michaela Šebelová. Předloha chystaná koalicí ANO, SPD a Motoristů budí kontroverze, byť její finální znění ještě není známo. Hřib opět označil pracovní návrh za ruský zákon a Šebelová za paskvil. Podle předsedy ODS Martina Kupky jde o útok na uspořádání společnosti a o vytváření strachu.
"Tohle je absolutní legislativní zmetek, který by Českou republiku posunul dál než do Ruska," prohlásil Kupka ve vystoupení před schválením programu mimořádné poslanecké schůze k vládní novele o podpoře bydlení. Zákon o registraci subjektů s vazbami na cizinu představuje podle Hřiba šikanu celé občanské společnosti a dokonce i jednotlivců. Jde podle něho o zrůdnost, o jejíž zastavení se budou Piráti snažit ve Sněmovně všemi legálními způsoby.
Pokud by byl zákon přijat, Piráti budou podle Hřiba hledat podporu u ostatních opozičních stran pro podání podnětu k Ústavnímu soudu. "Na Slovensku byla stížnost úspěšná," uvedl pirátský předseda. Podle Šebelové není možné, aby takový paskvil, jak návrh nazvala, vůbec dorazil do Sněmovny. "Samozřejmě se obrátíme na Ústavní soud," řekla.
Premiér Andrej Babiš (ANO) při čtvrtečních interpelacích řekl, že chystaná povinná registrace neziskových organizací se zahraničními vazbami by se vztahovala na ty, které se pokoušejí ovlivňovat politiku. Znovu odmítl tvrzení kritiků, že by úprava byla inspirována ruským zákonem o zahraničních agentech. Cílem připraveného zákona je podle ministerského předsedy to, aby neziskové organizace s politickou agendou pravidelně vykazovaly své financování, tedy kdo je platí a na jaké účely byly tyto peníze vynaloženy. Babiš se pozastavil nad tím, že norma ještě nebyla ani předložena a už kolem ní vznikla hysterie.
Předpis se má zaměřit na činnost vykonávanou například ve veřejném, politickém, mediálním, vzdělávacím či akademickém prostoru, která je způsobilá ovlivnit veřejné mínění a debatu. Počítá s registrací fyzických i právnických osob. Za nesplnění povinnosti předpokládá pracovní verze postih až 15 milionů korun nebo až deset procent z příjmů nebo obratu.