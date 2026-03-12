Prezidenta bude na schůzkách k rozpočtu zajímat i výhled na příští dva roky
Prezidenta Petra Pavla bude na schůzkách s premiérem Andrejem Babišem a ministryní financí Alenou Schillerovou (oba ANO) zajímat nejenom stav rozpočtu na tento rok, ale i výhled na příští dva roky. Mohlo by z něj vyplynout, jak odpovědně přistoupí ČR k zajištění obrany v dalších letech. Prezident todnes řekl novinářům na litevsko-běloruské hranici, kterou navštívil společně s litevským prezidentem Gitanasem Nausédou.
Rozpočet na letošní rok se schodkem 310 miliard korun schválili poslanci ve třetím čtení ve středu. Pavel už dříve uvedl, že rozpočet vetovat nebude, chce se ale sejít s premiérem a ministryní. S Babišem se setká v úterý, se Schillerovou o den dříve. "To hlavní, o čem se s nimi asi budu bavit, jsou zaprvé ty věci právní, tedy do jaké míry (rozpočet) je nebo není v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti, jak to oni vnímají," řekl nyní.
Hovořit chce i o výši deficitu a právě o výdajích na obranu, kde se chce zajímat o výhled na příští dva roky. "Jestli skutečně platí to, že tento rok by měl být pouze přechodový a ty další už budou růstové, pokud jde o výdaje na bezpečnost a obranu," uvedl.
Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) v polovině února před finálním schválením rozpočtu ve Sněmovně řekl, že výhledy rozpočtu na roky 2027 a 2028 deklarují budoucí směr a dokazují, že strategický kurz ČR se nemění. Uvedl tehdy, že příští rok by měl rozpočet na obranu podle výhledu dosáhnout 215,3 miliardy korun, v roce 2028 by měl dále růst na 238,2 miliardy korun.
Výše výdajů na obranu byla jedním z témat jednání Pavla s Nausédou. "Především se prezident ptal na to, jak k této situaci přistupuje nová vláda, jak vnímá závazky vůči alianci, jak vnímá rizika, kterým Česká republika čelí," řekl český prezident novinářům. Nauséda po schůzce s Pavlem na tiskové konferenci řekl, že pokud členské státy nesplní své závazky vůči Severoatlantické alianci, podkopou nejen svou, ale i kolektivní bezpečnost.