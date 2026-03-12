Velvyslanec USA při NATO zkritizoval Česko za nedostačující výdaje na obranu
Velvyslanec USA při Severoatlantické alianci Matthew Whitaker zkritizoval česko na síti X za nedostačující výdaje na obranu; příspěvek sdílela také americká ambasáda v Praze v češtině. Whitaker postoval článek, v němž se uvádí, že ČR schválila rozpočet na letošní rok, který nedosahuje závazku na obranu v rámci NATO. V této souvislosti velvyslanec uvedl, že všichni spojenci musí nést svůj díl odpovědnosti bez výmluv a výjimek.
"Všichni spojenci musí nést svůj díl odpovědnosti a dodržet Haagský závazek v oblasti obrany. Tyto hodnoty nejsou náhodné. Jde o to odpovědět na současnou situaci – a ta vyžaduje, aby standardem bylo pět procent," uvedla americká ambasáda v Praze v českém znění Whitakerova příspěvku. "Žádné výmluvy, žádné výjimky," stojí na konci prohlášení, k němuž je připojen snímek článku, který uvádí, že "ČR bude na obranu dávat 1,7 procenta, což neodpovídá dvouprocentnímu cíli NATO".
Sněmovna ve středu schválila rozpočet na letošní rok se schodkem 310 mld. Kč. Národní rozpočtová rada ve čtvrtek vyjádřila pochybnosti o tom, zda se podaří splnit zákonem stanovené výdaje na obranu ve výši minimálně dvou procent HDP. V navrženém rozpočtu jsou do nich započítány i výdaje na dopravní stavby, podle rady ale není jisté, zda je takto bude možné uznat podle metodiky NATO.
Americký velvyslanec v ČR Nicholas Merrick už začátkem března, tedy ještě přes schválením rozpočtu, uvedl, že Česká republika riskuje, že bude patřit mezi země s nejnižšími výdaji na obranu v NATO co se týče jejich podílu na HDP. Merrick zdůraznil, že státy NATO se loni dohodly, že do roku 2035 vzrostou obranné výdaje na 3,5 procenta HDP a dalších 1,5 procenta HDP budou tvořit související nevojenské investice.
Premiér Andrej Babiš (ANO) nedávno řekl, že Česko rozhodně nenastupuje cestu k cíli dávat na obranu 3,5 procenta HDP. "Naše priorita je zdraví našich spoluobčanů, aby žili dlouho," řekl Deníku.cz.