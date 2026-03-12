Izrael tvrdí, že udeřil na další zařízení z íránského jaderného programu
Izraelská armáda spustila novou vlnu úderů na Írán a oznámila, že v uplynulých dnech zasáhla zařízení, které považuje za součást íránského jaderného programu. Právě íránským jaderným programem Izrael a Spojené státy zdůvodňují své údery, které provádějí na Írán od konce února. Teherán odmítá, že by usiloval o získání jaderné zbraně.
Izraelská armáda tvrdí, že udeřila na vojenský a průmyslový areál nedaleko Teheránu. Stalo se tak v uplynulých dnech. Cílem bylo zařízení, které podle dřívějších informací sloužilo pro vývoj a výrobu pokročilých výbušnin pro íránský jaderný program. Letectvo podle izraelské armády na stejný objekt provedlo úder už v roce 2024. "Izraelská armáda nedávno zjistila, že (íránský) režim přijal opatření na obnovu areálu," uvedla armáda.
Izraelská armáda na začátku března uvedla, že udeřila na podzemní pracoviště, kde podle ní íránští vědci pracovali na vývoji klíčové součástky pro sestrojení jaderné zbraně. Teherán dlouhodobě popírá, že by pracoval na výrobě jaderných zbraní. V posledních letech ale obohacoval uran více, než je nutné pro civilní účely, a omezoval inspekční aktivitu Mezinárodní agentury pro atomovou energii.
V jiném prohlášení pak Izrael oznámil novou rozsáhlou vlnu úderů na Írán. Cílem úderů je vládní infrastruktura. Podle agentur se dopoledne v Teheránu ozývaly výbuchy.
Izrael a Spojené státy útočí na Írán od soboty 28. února. Údery v zemi podle íránských úřadů zabily přes 1300 lidí. Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky dnes odhadl, že své domovy muselo kvůli úderům opustit více než tři milionů lidí. Írán provádí odvetné údery na Izrael, okolní země, kde se nachází americké základny, i nákladní lodní dopravu v regionu, což doléhá na ceny ropy.