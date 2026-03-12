USA začínají "vyšetřovat" obchod s Evropskou unií. Dají se čekat nová cla
Spojené státy zahajují další vyšetřování obchodu s Evropskou unií a dalšími zeměmi. Cílem je zjistit, zda strukturální nadměrné kapacity ve výrobních odvětvích neškodí americké ekonomice. S odkazem na sdělení kanceláře amerického zmocněnce pro obchod Jamiesona Greera o tom informuje agentura Reuters a DPA. Vyšetřování by mohlo posloužit jako základ pro zavedení nových cel po těch, které odmítly americké soudy.
Kromě EU se americký úřad zaměří také na Švýcarsko, Norsko, Čínu, Japonsko, Mexiko, Tchaj-wan, Indii a další asijské země. Při vyšetřování se bude opírat o ustanovení obchodního zákona z roku 1974. Spojené státy v minulosti tento mechanismus využily například k uvalení sankčních cel na Čínu.
Americký nejvyšší soud v únoru zakázal prezidentovi Donaldu Trumpovi uvalovat cla na základě jiného zákona. Trump od začátku svého druhého funkčního období v lednu 2025 zavedl bez souhlasu Kongresu dovozní cla na zboží od desítek obchodních partnerů, využil k tomu mimořádné opatření.
Po rozhodnutí soudu šéf Bílého domu oznámil, že k prosazení své celní politiky využije jiné nástroje. Okamžitě také zavedl nová dočasná cla.
Veřejná slyšení ohledně nařízeného přezkumu jsou naplánována na květen. Americké úřady chtějí konzultovat i vlády dotčených zemí. Konkrétní výrobní odvětví, která budou přezkoumávat, v textu zmíněna nejsou.
čtk, tb