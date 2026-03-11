Maďarská a slovenská delegace k ropovodu Družba vyrazila na Ukrajinu. Nemá domluvené schůzky a její členové jsou tam jako turisté
Maďarská delegace odcestovala do Kyjeva, aby projednala inspekci ropovodu Družba, uvedla agentura MTI. Ropovodem Družba neproudí ruská ropa na Slovensko a do Maďarska od 27. ledna, kdy ropovod podle Kyjeva poškodil ruský útok. K misi se připojilo i Slovensko, uvedl vedoucí delegace. Maďarská mise nemá na Ukrajině žádné oficiální postavení, žádné jednání s ní není naplánováno a její členové přicestovali jako turisté, uvedla v reakci ukrajinská diplomacie.
Státní tajemník ministerstva energetiky Gábor Czepek, který delegaci vede, novinářům na maďarsko-ukrajinské hranici řekl, že cílem je zastupovat maďarské zájmy u jednacího stolu a prosazovat co nejrychlejší obnovení dodávek ruské ropy do Maďarska ropovodem. Dodal, že průzkumná mise se snaží projednat situaci nejen s ukrajinským ministerstvem energetiky, ale i s velvyslanci v Kyjevě a zástupci Evropské komise.
K misi se připojilo také Slovensko, uvedl Czepek. Obě strany ve společném dopise Evropské komisi argumentují ve prospěch mise a obnovení dodávek přes ropovod Družba, dodal. Poznamenal, že ropa Ural dodávaná přes ropovod Družba je levnější než jiné druhy ropy ze Západu, což Maďarsku za poslední čtyři roky ušetřilo přibližně 650 miliard forintů a přispělo k regulovanému cenovému systému, který udržuje ceny energií dostupné pro domácnosti.
"Na území Ukrajiny tato skupina nemá žádné oficiální postavení. v plánu není žádné oficiální setkání, a tak je určitě nesprávné ji nazývat delegací," řekl novinářům mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Heorhij Tychyj. "Ze zemí schengenského prostoru může na Ukrajinu tímto způsobem vstoupit kdokoli za turistickými účely," dodal.
Czepek minulý týden prohlásil, že poslal ukrajinskému ministrovi energetiky Denysovi Šmyhalovi dopis, ve kterém dal Ukrajině tři dny na obnovu provozu ropovodu, připomněl server BBC News.
Ropovodem Družba neteče ruská ropa na Slovensko a do Maďarska od 27. ledna, kdy ropovod podle Kyjeva poškodil ruský útok. Bratislava a Budapešť naproti tomu obviňují Kyjev z průtahů při uvedení ropovodu do provozu a ze snahy ovlivnit dubnové parlamentní volby v Maďarsku, kde premiér Viktor Orbán bojuje o setrvání u moci. Ukrajina připomíná, že Rusko z vývozu ropy a plynu financuje svou válku proti Ukrajině, ve které za čtyři roky podle odhadů přišly o život statisíce vojáků a tisíce civilistů, včetně žen a dětí, v drtivé většině Ukrajinců.
Budapešť se rozhodla blokovat půjčku Evropské unie Ukrajině v objemu 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč) a také přijetí dvacátého balíku sankcí proti Rusku, dokud Ukrajina provoz ropovodu neobnoví. Orbán minulý pátek podle agentur také prohlásil, že zastaví tranzitní zásilky přes Maďarsko na Ukrajinu, dokud Kyjev neobnoví dodávky přes Družbu. Maďarsko již zadržovalo sedm inkasistů ukrajinské státní banky i zásilku dolarů a eur a zlata z Rakouska na Ukrajinu. Zatímco Ukrajince posléze propustilo, zásilku si ponechalo.
čtk, tb