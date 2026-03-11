Poslankyně Šichtařová je pořád poslankyně, vzdala se totiž mandátu špatně
Rezignační dopis poslankyně Markéty Šichtařové (SPD/Svobodní), který odeslala v úterý předsedovi Sněmovny Tomiu Okamurovi (SPD), nesplňuje zákonné podmínky pro složení mandátu. Předsedkyně sněmovního mandátového a imunitního výboru Helena Válková (ANO) dnes na dotaz ČTK řekla, že dopis zatím není notářsky ověřený. Šichtařová je tedy stále poslankyní.
"K platnému vzdání se mandátu nedošlo," uvedla Válková. Ústava a zákon o jednacím řádu Sněmovny stanoví dva způsoby, kterými se poslanec může vzdát mandátu. Jde o osobní prohlášení na schůzi Sněmovny a o prohlášení sepsané formou notářského zápisu, které se doručí předsedovi Sněmovny a které nesmí být starší než jeden měsíc.
Šichtařová dala své rozhodnutí o rezignaci do souvislosti s tím, že Sněmovna v úterý propustila do dalšího kola projednávání vládní návrh zákona o digitální ekonomice. Šichtařová to označila za obrovské zklamání, zákon je podle ní výraznou hrozbou pro svobodu slova pod záminkou potírání dezinformací.
Předseda SPD Okamura i místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček vyzvali v neděli Šichtařovou, aby byla ve Sněmovně aktivnější a více se zapojila do výkonu svého poslaneckého mandátu. Šichtařová odešla ze dvou výborů a aktuálně nepůsobila v žádném, její vystoupení k zákonu o digitální ekonomice bylo prvním na plénu. Některá média v posledních týdnech poukázala na to, že Šichtařová ve Sněmovně natáčí videa na sociální sítě, v nichž nabízela své poradenské služby.
Rezignace Šichtařové se podle kuloárových informací ČTK řeší. Poslankyni by potom měl podle výsledků voleb nahradit předseda pražské organizace SPD a městský zastupitel Josef Nerušil.
čtk, tb