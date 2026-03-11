Babiš bude rozhodovat o tom, kam Okamura, Vystrčil a hlavně Pavel budou moci létat vládními letadly
Vláda v pondělí zrušila víc jak 25 let staré usnesení, podle kterého nelze omezit lety prezidentovi republiky a předsedům parlamentních komor. Nově pro ně platí, že o prioritách při organizaci letecké dopravy rozhoduje předseda vlády. Vyplývá to z usnesení, které na svém webu zveřejnil úřad vlády. Reakci prezidenta Petra Pavla, předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) a předsedy Sněmovny Tomia Okamury (SPD) ČTK zjišťuje.
V souvislosti s repatriačními lety z Blízkého východu minulý týden sklidil předseda Senátu Vystrčil z řad vládní koalice kritiku za let do Itálie, kde podpořil paralympioniky. Uvedl tehdy, že let měl předjednaný a den předem ho konzultoval s ministerstvem obrany, které nemělo výhrady.
Podle aktualizovaných zásad letecké přepravy ústavních činitelů se předsedovi Poslanecké sněmovny, předsedovi Senátu a prezidentovi nadále poskytuje letecká přeprava v souvislosti s výkonem funkce bezúplatně. Leteckou přepravu ústavních činitelů zabezpečuje ministerstvo obrany. O bližší vyjádření požádala ČTK odbor komunikace Strakovy akademie.
čtk, tb